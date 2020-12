El sector turístico canario no ha dejado de insistir en la imperiosa necesidad de hacer test a los turistas para garantizar la seguridad sanitaria del destino y transmitir confianza a los países emisores. Sin embargo, y a las puertas de la temporada alta (que en las Islas coincide con los meses de invierno, durante los cuales son el lugar de vacaciones predilecto de británicos y alemanes), ahora la preocupación radica en que el sensible incremento del número de casos de coronavirus no eche por tierra toda posibilidad de salvar los mejores meses para las empresas y el empleo en el sector. "O cumplimos las recomendaciones sanitarias o perderemos la temporada turística". Las palabras del presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricua, resumen la incertidumbre en la patronal y entre los trabajadores del ramo. En esta delicada coyuntura, incluso los PCR han quedado por un momento en segundo plano. No en vano, de nada servirá establecer corredores seguros, ya sea con o sin la ayuda de Madrid, si Canarias sigue en la lista negra de Alemania, el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y demás mercados emisores. Lo primordial ahora, señaló Mañaricua, es conseguir que baje la ratio de contagios para que estos Estados saquen al Archipiélago del grupo de países y regiones al que recomiendan no viajar.

Alemania ha sido el último país en incluir a las Islas en su particular lista negra después de haberlas mantenido al margen de la recomendación de no volar a España. La pandemia estaba más y mejor controlada en la Comunidad Autónoma que, en general, en el resto del territorio nacional, pero el notable crecimiento de los contagios en las últimas semanas desembocó en que las autoridades sanitarias germanas metieran este miércoles a Canarias en el mismo saco que a las demás comunidades. Un "jarro de agua fría", subrayó el presidente de la Asociación Hotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, porque cualquier estrategia para la recuperación de la actividad, incluido el establecimiento de los corredores seguros, exige tener la pandemia bajo control. Solo si se controla la curva de contagios, agregó el también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la patronal nacional del sector, "habrá una oportunidad de trabajar en la campaña de invierno". Una oportunidad que, por tanto, depende en gran medida de que el conjunto de la sociedad se implique en el aplanamiento de la curva. ¿Cuánto? Hasta reducir la tasa de contagios por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, que es la línea que marcan las autoridades sanitarias alemanas. En ello insistió el director ejecutivo del turoperador TUI, Sebastian Ebel, en la reunión que mantuvo el lunes con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. "TUI nos ha dictado la tarea, y conseguir bajar de esos 50 casos por 100.000 habitantes es el objetivo", recalcó Mañaricua, que recordó que la incidencia de la Covid-19 en los núcleos eminentemente turísticos, como Mogán, Adeje, Puerto del Carmen, Arona o San Bartolomé de Tirajana, es "bajísima". De hecho, el incremento de la cifra de positivos en el Archipiélago no obedece a los pocos turistas (en comparación con años anteriores) que desde junio han viajado a las Islas, sino fundamentalmente a la población local.

En línea con los empresarios, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) también puso énfasis ayer en que lo primordial es frenar la curva de contagios. "No tiene sentido hacer todo lo demás si siguen aumentando los contagios", recalcó el presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga. El alcalde de Adeje, municipio que integra la asociación junto con las otras doce grandes localidades turísticas de la Comunidad Autónoma, pidió al Ejecutivo regional "que se ponga al frente y lidere con contundencia y claridad este proceso". "Exigimos más valentía, tanto en lo que afecta a Canarias como ante Madrid", añadió por su parte la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

Campaña por los PCR

Las exigencias y reclamaciones a los Gobiernos central y autonómico no solo han salido del sector y de los municipios, sino también de la sociedad civil. Test a la Llegada Ya es el nombre de la plataforma ciudadana constituida con este fin por "personas de diversos colectivos sociales, comerciales, empresariales y laborales" que consideran que el Ejecutivo autonómico "está reaccionando tarde y mal". Para este colectivo, salvar la temporada de invierno requiere que el Gobierno de Canarias imponga la realización de PCR en destino, "de forma que aparezcamos en el escaparate turístico internacional como un destino seguro y libre de virus, tal y como ocurría en junio y julio".