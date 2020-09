El Archipiélago 'pierde' 661 nuevas firmas desde el estallido de la pandemia

Atreverse a abrir un negocio en los tiempos que corren es algo casi heroico, más si cabe en Canarias, donde prácticamente no hay empresa que no dependa en mayor o menor medida del turismo. El Colegio de Registradores adelantó ayer que el Archipiélago fue en agosto, una vez más, la Comunidad Autónoma en que más se redujo el número de nuevas sociedades mercantiles. El mes pasado se constituyeron en las Islas un total de 225 empresas, un 24% menos de las 297 que comenzaron su actividad en agosto de 2019. Frente a Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana, regiones donde la creación de negocios experimentó notables incrementos al calor de la temporada turística de verano, en Canarias ni siquiera el levísimo repunte del turismo en el mes veraniego por excelencia permitió llegar a las cifras de hace un año. Sin visitantes extranjeros no hay negocio.