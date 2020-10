Unai Sordo: “Si el turismo no mejora, Canarias necesita un plan activo de empleo”

¿Ante el agravamiento de la situación sanitaria por la pandemia, dan por hecho en CCOO que los Ertes se van a prorrogar más allá del 31 de enero?

No se da por hecho, pero es evidente que los Ertes han evitado en estos últimos seis meses la destrucción de más de 2 millones de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta como evoluciona la pandemia y que la crisis económica no se resuelve en el corto plazo, es claro que vamos a necesitar alargar los Ertes, y los incentivos para que sigan siendo la alternativa a los despidos. Pues si, es más que previsible que después del 31 de enero se tengan que alargar la regulación favorable de los Ertes.

¿Porqué se exonera a la empresa de pagar cuotas sociales cuando incorpora a un empleado y se penaliza el trabajador en el cobro de la prestación?

Hemos logrado que la prestación del trabajador mejore. A partir del sexto mes en vez del 50% cobra el 70%, se han incorporado a Ertes a trabajadores que no tenían antigüedad para cobrar el subsidio, ha mejorado la situación de fijos discontinuos y hemos pactado la reposición de la prestación por desempleo. Es verdad que hay una exoneración a la empresa por los que están en Erte, pero sigo sin entender porqué por los que se incorporan se le perdona también una parte de la cotización porque no tiene sentido, puesto que si se incorpora es porque es rentable para la empresa. Ese sistema de incentivos del Gobierno no me convence, y es un gasto que la Seguridad Social se había ahorrado.

Canarias, con una tasa de paro del 25% , es la región de España más golpeada por la pandemia. ¿Cree que el Estado debe aportar más recursos a Canarias en estos momentos?

Si, porque no es sólo la tasa de paro del 25%, ya elevada, sino que mientras en España, en el último trimestre, el 80% de los afectados por Erte se ha incorporado a trabajar, en Canarias ese porcentaje llega a poco más del 60%. Esto tiene que ver a que la crisis ha impactado de frente al turismo, y Canarias vive del monocultivo del turismo. Pero, vamos a ver. Canarias tiene mejor situación epidemiológica que el resto de España, y un modelo más desestacionalizado, así que vamos a ver si se recupera el sector; pero si no es así, el Gobierno debe mover planes económicos para que en 2021 esta tierra recupere el empleo, y la actividad que ha perdido.

Si que llegan turistas por la baja tasa de contagios de Canarias, pero en Europa todo se complica. ¿Hay que ser confiados o cautos?

Hay que ser prudentes porque el problema no es de Canarias, o de España, es mundial, puesto que Francia y Alemania han vuelto a tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad y eso impacta en la gente que puede viajar. Pero bueno, espero que con estas medidas baje la tasa de contagios, y mejoren las perspectivas. Siempre digo que no hay dicotomía entre economía y salud, y, o se contiene la pandemia o la economía va a sufrir más.

Cuando el turismo se detiene se dice que Canarias debe cambiar su modelo productivo, y eso cuando los costes insulares restan competitividad a una industria y agricultura de exportación. ¿Piensa que se puede cambiar el modelo económico?

Si. La insularidad ya genera complicaciones, pero creo que los fondos europeos pensados para promover transiciones energéticas, tecnológicas y digitales, abren ventanas que habría que aprovechar. Canarias tiene que ver esas oportunidades en energías renovables, y diseñar planes industriales para impulsar la economía. Hay que aprovechar el dinero que va a llegar de Europa porque es una gran oportunidad para cambiar el modelo económico ,y generar riqueza y empleo.

¿Con 86.000 familias con todos sus miembros en paro, en las Islas se dan las circunstancias para que se produzca un estallido social?

Los movimientos de descontento social están ahí. Estamos impactados por una situación nueva de pobreza y exclusión. El impacto de la pandemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas que antes eran impensables. Claro que existe un riesgo de estallido social, pero es verdad que esto no tiene nada que ver con lo que pasó en 2008 y 2010, que fue la génesis del movimiento social de 2013, 2014 y 2015. Esto ahora es otra cosa, pero si que hay mucha gente que lo está pasando mal y puede haber un estallido social.

¿No cree que en la otra crisis fue el movimiento social y no los sindicatos los que pararon medidas de la banca como los deshaucios?

Los sindicatos si que nos movilizamos. Hubo tres huelgas generales y muchas movilizaciones. Lo que ocurrió fue que hubo un proceso de repolitización de una parte de la sociedad y una impugnación a todo el sistema de representación democrática, y las movilizaciones no se canalizaron a través de las organizaciones más clásicas. Si que hubo un desborde social y ahora puede haber otro. Ahora ha habido una renta sustitución para más de 6 millones de personas, y eso nunca había ocurrido. Por primera vez en España la caída de la economía es mayor que la del empleo. Si la caída del empleo llega a ser como la de 2009 o 2011 estaríamos con 3 millones de parados adicionales. La respuesta del diálogo social ha sido distinta, pero no sabemos cuánto tiempo se va mantener.

¿Más protección social pero el trabajador vuelve a perder derechos porqué ante el temor al despido se tolera todo?

En teoría no. Hemos mejorado los derechos laborales; pero en la práctica claro que se dan situaciones en que los derechos laborales quedan en las leyes. Tenemos constancia de fraudes en los Ertes, de trabajadores en teletrabajo con jornadas alargadas; es decir, somos conscientes que los convenios se incumplen, y hay mucha gente en precariedad laboral extrema. Esto es así, y cuando hay más miedo a perder el empleo, hay más empresarios que se aprovechan. No es algo generalizado, pero tampoco marginal.

¿Se resignan los sindicatos a dejar la reforma laboral aparcada por la pandemia?

No, no. Hemos remitido una carta al presidente del Gobierno en la que le emplazamos a que en las próximas semanas se aborde la negociación sobre la reforma laboral que quedó pendiente en marzo y pedimos la corrección algunos aspectos en el corto plazo como las subcontratas que afecta a Canarias, como es el caso de las camareras de piso. Y ya en 2021 se hablará de alternativas a los despidos como han sido los Ertes.

¿Está de acuerdo con la subida de impuestos que ha aplicado el Gobierno?

Me parece muy escasa, incluso el acuerdo de legislatura de Gobierno que hizo el PSOE y Unidas Podemos era fiscalmente muy modestito. Ahora es más limitado. Es verdad que con una país en una crisis profunda, y con la llegada de recursos de 70.000 millones de Europa, 2020 no era el mejor año para voleteretas fiscal, pero España tiene que recuperar recursos para gestionar mejor desde el sector público. España recauda 75.000 millones al año menos que la media de UE, y si queremos politicas de cambio industrial, sanidad, y educación en condiciones,hay que poner más en el bote.

¿Qué tiene que decir de cómo trata el Estado a Canarias ante la incesante llegada de pateras?

Es lamentable. No es de recibo a nivel humano, y legal, porque esas personas merecen otro trato, y si solicitan asilo tienen derecho a moverse por el territorio español. Es hasta un riesgo sanitario como tienen hacinadas a mil personas. No se puede trasladar el problema migratorio, que es de España , o si me apura de Europa, a Canarias, y no se puede entender que con los centros de acogida desbordados no se trasladen a la Península, que están al 50%