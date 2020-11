Dimas Gimeno Álvarez: “Canarias se puede conformar en un ‘hub’ de innovación”

‘Reflexión y reacción ante la crisis’ es el nombre de su encuentro en Lanzarote. ¿La pandemia ha desatado la innovación y la tecnología?

Mi visita a Lanzarote sirvió para, de una manera constructiva aunque realista, dar el mensaje de que no podemos quedarnos parados, porque hay que ser conscientes de que lo que está pasando es muy grave. Los expertos en economía hablan de una etapa de posguerra, donde nos vamos a ir a unos índices de paro muy altos, y está el hecho de que la economía se está parando y, además, cuando parecía que íbamos a entrar en una especie de nueva normalidad volvemos a semiconfinarnos otra vez. Por tanto, no podemos quedarnos parados, hay que seguir. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, siendo responsables, pero no podemos permitir que esto se pare y lo que está claro es que cuando pase nada va a ser igual, porque va a haber elementos que se van a quedar aquí ya para siempre, y existe una oportunidad.

¿Por dónde pasan las oportunidades?

Creo que pasan por darnos cuenta de que el mundo está cambiando, que ya lo estaba haciendo antes, y sobre todo en lo que tiene que ver la transformación digital de todos los sectores. Hay que convertir la crisis en una oportunidad y tenemos que avanzar rápido para no quedarnos fuera, tenemos que surfear la ola de la innovación. España tiene que salir adelante y solo desde el reconocimiento y el realismo se puede ver la gravedad, y sobre eso construir y aprovechar la crisis para ver que hay que cambiar, y si hacemos eso, una vez más los españoles, los canarios, demostraremos que somos gente con una garra y con un empuje únicos, que sabemos hacer de la adversidad una oportunidad, como ya lo hemos hecho otras veces, y no tengo ninguna duda de que así será. Y los que lo consigan van a tener una posición privilegiada para ser una referencia en ese nuevo mundo que se está conformando.

Pero esa transformación ha ido como muy lenta, sobre todo en España comparado con otros países.

Efectivamente. Pero es porque no había necesidad, era una cosa que ibas haciendo poco a poco y podías ir compaginándola con tu forma de hacer las cosas como siempre y, por lo tanto, en el comercio, que es de lo que yo puedo hablar un poquito más, el hecho de que las tiendas durante tres meses se hayan cerrado ha supuesto que mucha gente haya comprado por primera vez en canal online, y no ha tenido más remedio que abastecerse de la única manera que era posible.

¿Y eso qué supone?

Pues supone que un montón de usuarios que no conocía ese canal se ha incorporado, y una vez que se han vuelto a abrir las tiendas hay muchos que no van a volver a las tiendas porque han encontrado una forma de comprar que les sirve igualmente. Entonces, creo que esto es un buen ejemplo de algo que ya estaba pasando pero que con la pandemia se ha acelerado muchísimo, y en cada sector podríamos hacer un análisis parecido, y eso es lo que tenemos que traer de positivo, si es que tiene algo positivo esto. Estamos ante una nueva economía que está basada en la tecnología, en la digitalización como herramienta para alcanzar una nueva estrategia, pero lo que pasa es que tiene que ser una tecnología que sirva para algo. En ese sentido España, y en concreto las Islas Canarias tienen una serie de elementos que, sinceramente, hacen que se puedan conformar en un hub de innovación y en una especie de marca por las condiciones únicas que tiene esta tierra: por supuesto, calidad de vida, pero además una serie de elementos como son las ventajas fiscales, ser puerto franco, etcétera, que pueden propiciar que esta tierra se posicione como uno de los ejes fundamentales de creación de talento, de apuesta y de apoyo a los emprendedores y, en definitiva, ser un polo de atracción para ayudar y generar que esa nueva economía se conforme, porque lo que está claro es que tenemos que decidir si queremos ser el vagón de cola o queremos ser locomotora, y porque esto es como una carrera que ya ha empezado y cada país está encontrando sus puntos fuertes .

Inversionistas dicen que España no está tan desarrollada tecnológicamente como otras economías, tipo Estados Unidos.

España tiene una serie de hándicap. La situación política no es ahora mismo la más beneficiosa porque tenemos un Parlamento muy fragmentado y eso, con respecto a la inversión extranjera, no ayuda mucho. Este país necesita una serie de reformas importantes y parece que sería muy deseable que todos los grupos se pusieran de acuerdo y las llevaran a cabo independientemente del signo político de cada uno.

¿Qué reformas?

Creo que estamos hablando claramente de una reforma de la educación. Ahora mismo cuando estamos hablando de que el talento es la clave esto significa cómo formar a nuestros jóvenes para esa nueva transformación. Esta es una de las cuestiones que hay bastante claras y luego la apuesta en la propia Administración o ventajas de todo tipo para ayudar a los empresarios. Es decir, hay una serie de elementos que sería bueno que avanzáramos hacia ellos sin condicionamientos políticos, y en eso estamos todos para ayudar en la jugada y dar ese paso adelante porque el momento es ahora, insisto. No vamos a tener más oportunidades para, en definitiva, a ser el motor y no el vagón de cola.

¿La bronca política está afectando a los empresarios?

Los empresarios necesitamos sosiego y estabilidad y la bronca política lo que trae es poca estabilidad. Así que entre menos bronca y más unión, mejor. Lo que decía antes: ¿Por qué no somos capaces de coger cuatro o cinco cosas que sabemos todos que hay que hacer pero que al final ningún partido político lo aborda cuando llega al Gobierno porque no es el momento? Creo que debería haber un gran pacto de Estado para abordar estas cuestiones, porque es que si no definitivamente vamos a estar en el vagón de cola de Europa. Tenemos la opción y las posibilidades de dar un paso al frente y solamente se puede conseguir si se hace un pacto de Estado con reformas conjuntas.

¿Y cómo podemos ser el motor? Muchas empresas antes de la pandemia casi no estaban desarrolladas digitalmente.

Ahora mismo se han caído las barreras físicas y se ha demostrado con esta situación que podemos trabajar desde cualquier sitio, que podemos estudiar desde cualquier sitio, que podemos comprar desde cualquier sitio. Por ejemplo, en Canarias se puede conjugar calidad de vida, temperatura y una serie de beneficios que sinceramente propician establecerse aquí y que, además, implican traer el talento, que es lo que interesa traer, el conocimiento, la tecnología en cualquiera de sus de sus industrias. Hay que tener en cuenta que nosotros no vamos a volver a ser turistas como antes, vamos a ser mucho más selectivos, a rechazar mucho más el turismo de masa... En Lanzarote, el visionario César Manrique tuvo muy claro en los años 60 que la apuesta por esta isla pasaba por la sostenibilidad y tenía que ser un turismo de calidad y creo que ese es un poco el camino. Se va a viajar menos pero se va a viajar con una capacidad mayor y se van a elegir los destinos que sean mejores, de calidad y sobre todo seguros. Ese es el posicionamiento que hay que seguir pero es una situación complicada porque hasta que Canarias no recupere los flujos de turistas que tenía va a llevar un tiempo, pero sí que es como un ejercicio paralelo: por un lado, poner en marcha todo lo que se pueda para recuperar el turismo cuanto antes pero al mismo tiempo definir ese nuevo turismo y apoyado, como decía antes, en el talento y en las nuevas tecnologías y esas son las grandes oportunidades y ¿por qué no hacerlo con otras industrias?

¿Está el Gobierno de España entendiendo que tiene que cambiar? Otro estado de alarma complica la situación.

Es un equilibrio complicado controlar la pandemia y la economía pero creo que es compatible porque lo que se está planteando es controlar los movimientos casi más de ocio nocturno y las reuniones familiares, porque hoy en día se está teletrabajando y con las medidas que se han establecido lo que tenemos que hacer es ser más responsables y trabajar cada vez más. Hay que recuperar, el pulso porque es que si no, no sé lo que va a ser peor: si morir de una enfermedad o morir de hambre porque es que la cantidad de empresas que van a cerrar... Con responsabilidad debemos controlar el virus y que la economía retorne cuanto antes a la senda de la recuperación porque si no, insisto, esto va a ser un drama.

¿Qué prospección hace del futuro? ¿Cuánto tiempo y qué sectores para la recuperación?

Yo le puedo comentar el comercio que es lo que más conozco. Creo que lo que está pasando es que estamos en un momento que lo digital se está imponiendo y las empresas tienen que empezar a trabajar pensando que tienen que empezar a creer que son establecimientos físicos pero que también lo tienen que ser digitales, y eso lleva reformas importantes en todas sus estructuras, adaptarse al cambio. En ese aspecto confío mucho en el empresariado español. Ya hemos demostrado que en otras crisis hemos dado la vuelta a la situación y creo que es el momento de hacer de la necesidad virtud y aprovechar las desgracias que están pasando para replantear todo, porque los seres humanos solo cambian cuando no tienen más remedio. Entonces, pienso que es el momento de hacer estrategia con mayúscula, entender que los clientes son los que mandan y tomar decisiones en ese sentido. El comercio lo va a pasar un poquito mal, las navidades van a ser complicadas, pero para el próximo año tiene que darse totalmente un cambio y afrontar que todo esto ha cambiado, que los consumidores son distintos y ahí poner en valor todo nuestro bagaje y estoy convencido de que va a ser así y, por lo tanto, espero un 2021 mucho mejor.

Se habla mucho del tema online. ¿Corren riesgo las tiendas físicas?

Hay que conjugar ambas cosas. Las tiendas físicas no tienen por qué desaparecer, lo que tienen que entender es que lo físico y lo digital se tienen que juntar y el efecto más claro es que los grandes digitales están abriendo tiendas. Ha habido mucha resistencia al cambio, pero esto ya se ha entendido y ahora es una forma de hacerlo bien, ejecutarlo bien, y habrá gente que le costará más pero ya estamos en eso. Sinceramente, creo que la pandemia ha supuesto que mucha de la innovación esté llegando ahora a las empresas.

¿Están las empresas preparadas para ese cambio tecnológico? Lo digo por su experiencia en El Corte Inglés.

Las grandes empresas se están preparando ahora porque han pasado a una situación de darse cuenta de que o lo hacen o van a tener un serio problema. Todas saben lo que hay que hacer pero ahora el reto es cuánto tiempo tardan en hacerlo y cómo lo van a hacer. No sé si eso se llama preparación pero vamos a ver la diferencia de unas, que lo van a conseguir, y otras, que les va a costar mucho más, porque les cuesta mucho más vencer la resistencia al cambio, superar a sus propias organizaciones y ponerlas a trabajar a favor de una nueva estrategia, lo que es muchas veces más difícil de lo que parece. Unas serán las grandes vencedoras y saldrán reformadas de esta crisis, a otros les costará mucho, y veremos a algunas que se quedan en el camino

¿Hablamos de su propia empresa?

No. no. Creo que es una de las grandes empresas de este país. Hay un reto muy grande pero, bueno, con trabajo y con tesón lo sacarán adelante. No es fácil, pero creo que ahora mismo el reto es mayúsculo aunque, como otras veces, lo sacarán adelante.

¿Tiene en su pensamiento volver a su casa, El Corte Inglés?

Yo sigo siendo accionista. Ahora estoy centrado en otros proyectos empresariales, y lo que toca es centrarme en estos proyectos, muy interesantes, que estoy liderando y que tienen que ver con la nueva distribución y con la conjunción de la tecnología y en eso es en lo que estoy centrado. Volver a mi antigua casa, que sigue siendo la mía, no toca, y le deseo lo mejor.