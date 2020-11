Yaiza Castilla: “El liderazgo turístico de Canarias puede impulsar la Marca España”

¿Hasta qué punto podrá el sector turístico recuperar en 2021 el camino desandado por la pandemia?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la recuperación podría verse frenada si el control de la pandemia no avanza en la medida deseada y se producen restricciones en los países emisores. Dicho esto, e insisto, a sabiendas de que las consecuencias de la pandemia son impredecibles y cualquier previsión que hagamos hoy puede variar mañana, trabajamos con el objetivo de restaurar la conectividad aérea hasta el 70% del nivel que teníamos en 2019 y alcanzar los diez millones de turistas. Es algo factible y preferimos orientarnos al éxito que al fracaso de no conseguirlo. Este año prevemos cerrar con unos cinco millones, aproximadamente. Y no es menos importante intentar elevar el índice de repetición hasta el 80%, aumentar el número de turistas repetidores y aumentar también el turismo de larga estancia como vías para compensar el déficit de conectividad.

¿Y cuándo veremos de nuevo un año con 15 millones de turistas?

No lo sé. Ojalá se produzca un estallido en positivo y sea cuanto antes.

¿Está satisfecha con el presupuesto de su departamento para 2021?

Todo es mejorable, pero aumenta en más de 20 millones. Creo que con ello se puede hacer una buena política.

Con el decreto ley, publicado ayer, para minimizar los riesgos por la pandemia en el sector turístico, ¿hay en el mundo un destino más seguro que Canarias?

Lo dudo. Sinceramente. Pero lo dudo porque todo el sector, tanto en lo público como en lo privado, y la propia sociedad canaria se han involucrado para que seamos, si no el que más, sin duda uno de los destinos más seguros del mundo. Y esto hay que agradecerlo. Estoy muy muy agradecida a la sociedad canaria por su comportamiento durante todo este tiempo. Si podemos ser ese destino turístico seguro, es ante todo gracias a la sociedad responsable que tenemos.

La crítica es que se pudieron adoptar las medidas del decreto hace ya tiempo. ¿No se hizo antes porque estaban esperando a que se hicieran otras cosas? O más en concreto: ¿ha habido cierta inacción del Gobierno central?, porque otra cosa no, pero el Ejecutivo canario no ha dejado de insistir en los test y en los corredores seguros.

Creo que no llegamos tarde. Los plazos del destino Islas Canarias se marcaron desde abril. Queríamos rediseñarlo todo, incluyendo la temporada de verano, para estar preparados en nuestra temporada alta, que es la que acaba de comenzar. ¿Qué ocurrió? Pues que el único hándicap con que no contamos es con que de repente se disparara el índice epidemiológico y el Reino Unido y Alemania nos incluyeran en sus listas de destinos no recomendados. Esto obligó a replantearnos la situación, y gracias al buen comportamiento de la sociedad y a la actuación del Gobierno de Canarias, logramos doblegar esos índices y volver a unos márgenes que nos permitieran salir de esa situación. Por tanto es el momento idóneo. Además, ahora tenemos aliados que al principio no teníamos. Antes hubiera sido muy complicado que distintos operadores turísticos, incluso canarios, estuvieran de acuerdo con esta estrategia, mientras que ahora todo el mundo está a favor de la estrategia de Canarias, desde la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) hasta la World Travel and Tourism Council (Consejo Mundial del Viaje y el Turismo), por citar dos ejemplos. Es algo innovador y pionero, ya que somos la primera Comunidad Autónoma con una ley de este tipo. Y, además, guarda relación con el seguro que en su día suscribimos con AXA para la cobertura de posibles gastos de los turistas relacionados con la Covid-19, que es único en el mundo.

Parece que, en general, los turoperadores y demás empresas del sector han recibido bien el decreto. De hecho, TUI Holanda ya ha anunciado que incluye en su oferta comercial la realización de test a los clientes que vuelen a las Islas.

Los operadores turísticos han recibido muy bien la noticia, cosa que agradezco. Siempre me he sentido apoyada por el sector privado, y más aún en estas circunstancias. Para ellos, como para nosotros, es también un paso inicial importante e innovador, y seguiremos trabajando juntos para reactivar del todo la industria turística. Sinceramente creo que Canarias puede ejercer un efecto arrastre sobre el resto de las economías europeas en el ámbito turístico. Y también sobre la Marca España. Si se dan las condiciones en el resto del territorio nacional, el liderazgo de Islas Canarias puede llevar consigo el liderazgo de la Marca España.

¿Ha costado mucho sacar adelante el decreto en el Consejo de Gobierno?

El proceso ha sido largo pero porque queríamos recabar el mayor consenso posible.

Gran parte del negocio turístico está ahora bajo el control de las llamadas OTA (Online Travel Agency, agencias de viajes en línea). ¿Cree que es necesario reducir esta dependencia?

Fíjese, entre los retos de la consejería y de Promotur para 2021 está, en los primeros lugares, la transformación digital del sector. El desarrollo de la economía turística a través de la comercialización directa de los productos, junto con la mejora de la experiencia de los turistas y la sostenibilidad de la actividad. Hasta ahora, cuando alguien viene a Canarias, lo hace a través de Booking, a través de un turoperador, a través de una línea aérea, etcétera. Todos los datos que se generan en ese proceso están en manos de agentes externos, de modo que no somos partícipes, y lo que queremos es justamente que las empresas canarias puedan comercializar directamente sus productos. No solo los hoteles, apartamentos o viviendas vacacionales, sino también las experiencias locales. Ahora son los intermediarios los que se quedan con todos esos datos que se generan en la compra, algo importantísimo porque permite saber cómo es la toma de decisión del cliente: cuándo compra, por qué compra, sus motivaciones... Sin embargo, el sector en Canarias solo accede a esos datos a través de las encuestas de satisfacción, no tiene ningún otro registro.

¿Se pondrá entonces en marcha una plataforma digital?

Exacto. Se adoptará el modelo de negocio de las plataformas digitales. Tendremos una plataforma en Promotur, de la mano de los sectores público y privado, donde quien quiera hacerlo podrá comercializar directamente su producto. Hoy por hoy somos dependientes de las OTA, y su posición de dominio desemboca en que nosotros perdamos precisamente dominio en ámbitos como, por ejemplo, la venta de nuestros alojamientos.

Vamos, que casi tendremos una OTA canaria, ¿no?

Habrá un canal turístico-digital para que las empresas puedan comercializar sus productos y servicios directamente con el turista. Un canal entre el destino y el turista, tanto en web como en app, que permita a las empresas de las ocho islas la venta directa de sus actividades. Pero ojo, en realidad será más que esto: será la Plataforma de Destino Seguro, Sostenible, Competitivo e Inteligente, que incluirá la comercialización pero no solo la comercialización. También se orientará, por ejemplo, hacia el desafío que supone el cambio climático y hacia la digitalización, como le decía antes. Recuerde lo que ocurrió con Thomas Cook, cuando surgieron problemas de comercialización de producto y de digitalización. ¿Qué ha pasado ahora con el coronavirus? Pues que ha puesto aún más de relieve que debemos ir hacia esa digitalización. Porque insisto: al final resulta que son los intermediarios los que disponen de todos los datos sobre nuestro destino, datos de los que, paradójicamente, nosotros carecemos más allá de las encuestas de satisfacción. Entonces, ¿por qué no ser nosotros los generadores de nuestros propios contenidos? En última instancia se trata de ayudar en la transformación digital a esas miles de pequeñas empresas que son las que con sus servicios dan forma a la experiencia que se lleva consigo el turista. Es verdad que las grandes empresas ya tienen sus propias plataformas, pero el destino Islas Canarias es mucho más que las grandes empresas, por eso hay que aprovechar esta coyuntura, en la que para el turista es primordial la búsqueda de destinos seguros también desde un punto de vista sanitario, para cambiar las actuales dinámicas del mercado. Y piense también que los operadores globales están centrados en su actividad, no están incentivados para contribuir a la conversión de los destinos en destinos sostenibles, algo para lo que también necesitamos conocer todos esos datos a los que he aludido.

Es por tanto un proyecto, o más bien un megaproyecto, que va a trascender su estancia en la consejería y que exige la progresiva incorporación de empresas a esa plataforma.

Por supuesto, es un proyecto que mira hacia el futuro. Tenemos claro que para ser competitivos hay que medir y hay que medirse, y en este sentido, este proyecto tiene dimensiones estratégicas y también métricas, es decir, necesitamos medirnos para poder tomar decisiones, y para ello necesitamos a su vez datos. Datos incluso para combatir el cambio climático, para, por ejemplo, medir la huella de carbono. Por eso esta plataforma de destino inteligente tendrá una vertiente comercial pero incluirá también la seguridad y la sostenibilidad.

Hagamos un ejercicio para explicar a los turistas y a los residentes ese par de novedades que deben tener en cuenta por el beneficio de todos. ¿Qué cambia el decreto en el caso de los turistas extranjeros y peninsulares?

Si usted es un turista extranjero o nacional, es decir, procedente del resto del territorio nacional, y viene a alojarse en un establecimiento turístico reglado, ya sea hotelero o extrahotelero (apartamentos, casas rurales, viviendas vacacionales...), pues traerá el certificado, que en los primeros momentos será en papel y con el formato de las autoridades sanitarias del país de que se trate, donde consten, básicamente, el tipo de test, el resultado negativo y el momento en que se lo hizo. La única carga para el establecimiento es pedir ese certificado como ahora se pide el DNI. Nada más. ¿Qué ocurre si no se ha hecho el test? Pues se le informará de las clínicas privadas y públicas donde, por el precio correspondiente, se hará el test. Incluso hemos contemplado el caso de quien llegue al hotel, por ejemplo, a las once de la noche. En esas circunstancias se le permitirá el acceso a su habitación, únicamente a su habitación, para que al día siguiente vaya a hacerse el test a la clínica que considere. Queremos que el turista llegue sano, se mantenga sano y salga sano; y todos tenemos el derecho a saber que, a partir de ahora, todos los huéspedes del hotel se habrán testado, con lo que se minimiza el riesgo. Y se minimiza el riesgo para los turistas pero también para los residentes y los trabajadores del establecimiento, y esto último es muy importante. Por cierto, tampoco hay que olvidar que establecemos la obligación de descargarse la aplicación móvil Radar Covid y ejecutarla durante su estancia en Canarias y durante los 15 días posteriores, de modo que si pasara algo, tendríamos la trazabilidad garantizada. Pero en todo caso no hay que olvidar que en los próximos días vamos a hacer una importante labor informativa para que todo quede perfectamente explicado.

¿Y los test de salida?

Los planteamos porque la situación es cambiante, de ahí que nos adelantemos para no tener que modificar el decreto ley a cada nueva circunstancia. Así, el test de salida se hará en caso de que el turista lo necesite para evitar la cuarentena a la vuelta a su país de origen, pero ojo: siempre y cuando ese turista efectivamente haya llegado a Canarias testado en su país, porque es como se garantizaría la reciprocidad sanitaria

Bien, ¿y el canario que se va de hotel, qué debe saber?

Pues si quiere alojarse en un establecimiento turístico, ha de presentar una declaración responsable de que no ha salido de Canarias en los últimos 15 días y de que no ha presentado síntomas ligados al coronavirus. Lo mismo que para el no residente que lleve más de 15 días en Canarias. Ahora bien, estas cuestiones podrán ser modificadas por las autoridades sanitarias en función de cómo evolucione el índice epidemiológico.

Por cierto, el apoyo del gigante TUI ha sido manifiesto en todo este proceso.

Justo hoy [por el viernes] me han hecho una entrevista en un medio alemán y así lo he puesto de manifiesto. Pero llevamos trabajando desde marzo. Cuando se canceló la ITB, decidimos ir a Berlín para negociar y hablar con los agentes del sector. Después lanzamos una campaña en 11 países para transmitir que la situación de turismo cero solo sería un paréntesis. Y en abril sentamos las bases para convertir Canarias en un laboratorio turístico mundial contra el coronavirus, y los protocolos, que son flexibles y abiertos, están publicados. De hecho compartimos nuestros protocolos con las Galápagos y otros destinos. También fue muy importante el vuelo de la OMT, que se realizó en julio y que propició que el mensaje de Canarias como destino seguro llegara a 239 millones de personas. En definitiva nos hemos centrado en ser un destino seguro y sobre todo responsable, de modo que los operadores sepan en todo momento cuál es nuestra situación. Y sí, esto ha hecho posible que el mayor turoperador del mundo haya hecho lo que ha hecho y se haya enfocado de esta forma en Canarias.

¿Tiene usted la seguridad de que los ERTE de fuerza mayor continuarán en Canarias más allá del 31 de enero?

No tengo la seguridad, pero confío en que el Gobierno central sea sensible con la realidad de Canarias y haga de una vez por todas unos ERTE específicos para Canarias, porque haciendo ingeniería jurídica es posible, que es lo que siempre hemos pedido.

El vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, ya ha dicho que se va a intervenir el mercado del alquiler, lo que no está directamente relacionado con el turismo pero sí de forma tangencial por la vivienda vacacional. ¿Es usted partidaria?

No soy partidaria de una política intervencionista.