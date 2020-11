Los países turísticos apuestan por las PCR en origen para recuperar el sector

Canarias anunció recientemente que exigirá a los turistas que quieran alojarse en hoteles, apartamentos y pisos vacacionales del Archipiélago el resultado negativo de un test realizado como máximo 72 horas antes de su viaje. El Gobierno regional ha tenido que tomar esta decisión, después de ver como las autoridades europeas y nacionales rechazaban la realización de test en los puertos y aeropuertos. Sin embargo, en los países que aplican esta medida, la presentación de esta prueba PCR es una condición para entrar en el territorio y no para alojarse en los establecimientos hoteleros.

Además, según la información aportada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, que informa en su web a los viajeros acerca de las restricciones que existen en los diferentes países, cada estado establece sus singularidades como qué grupos de turistas deben someterse a esta prueba, dependiendo de la incidencia que exista en sus países de origen, la antelación con la que deben realizarse o si además aportan la posibilidad de realizarse estas pruebas en los aeropuertos de destino.

Entre los estados que exigen a sus viajeros una prueba PCR para poder entrar en su territorio se encuentran por ejemplo Egipto, aunque también da la posibilidad de realizarla en algunos aeropuertos; Grecia, que también se reserva el derecho a practicar de nuevo un test una vez se llegue al país; o Italia, que también ofrece la posibilidad de realizarla en el aeropuerto en el caso de que los turistas no la lleven hecha desde sus países de origen. También han puesto en marcha este mecanismo otros destinos de sol y playa más alejados de Canarias como Isla Mauricio, que además somete a todos los pasajeros a pruebas PCR a su llegada en los aeropuertos.

Al exigir la realización de este test antes de llegar al país, es el propio turista el que debe abonar el coste de la prueba como un trámite más para su viaje, mientras que entre los territorios que lo practican en sus instalaciones existen gobiernos que asumen el coste, pero también los que lo repercuten en el propio viajero, como Egipto que cobra alrededor de 25 euros por cada prueba en el aeropuerto.

Menos restricciones

Existen otro tipo de países con medidas muchos más laxas respecto a la seguridad sanitaria para hacer frente al nuevo coronavirus. Entre los destinos competidores del Mediterráneo, Turquía, no exige presentar ningún tipo de prueba y solo se atribuye el derecho a realizar un control sanitario, que puede incluir una prueba PCR, si así lo consideran las autoridades en el aeropuerto.

Sin embargo, la realidad es que los viajeros rara vez tienen que someterse a estas pruebas como atestiguó el fotoperiodista Andrés Gutiérrez, que visitó el país este mes de octubre. Aunque en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, se asegura que se somete a todos los turistas a un estricto control sanitario, lo cierto es que esto no ocurre. “No hay absolutamente nada, ni me tomaron la temperatura ni me hicieron ningún examen médico”, asegura Gutiérrez. Lo único que tuvo que realizar fue rellenar un formulario con sus datos de contacto y los establecimientos en los que se iba a alojar.

Para este viajero el ambiente es mucho más distendido en Turquía respecto a los efectos de la pandemia. La mascarilla no es obligatoria y son muchos los que directamente no la llevan o lo hacen, pero mal colocada. Al tener una forma de contar los casos diferente a la española, –ya que solo registran los contagiados que tienen síntomas–, “la gente está más tranquila y hay menos pánico, al tener datos mucho menores que aquí”.

Según su percepción, las calles tenían mucho más ambiente que en el Archipiélago y también constató que existía más turismo que en Canarias, aunque nada que ver con lo que podía recibir este país antes de la pandemia. Asegura que tampoco existían muchas medidas de seguridad en los establecimientos hoteleros, más allá de la toma de temperatura, pero solo el primer día que se accedía al alojamiento.

Dos archipiélagos

Si se mira a otros países del entorno europeo, Portugal ha diferenciado entre las medidas requeridas para acceder a su territorio continental y las que impone para entrar en los dos archipiélagos, Madeira y Azores. Mientras que en el primer caso no se exige una prueba PCR ni se realiza tampoco en el aeropuerto, en las islas se están practicando test en las instalaciones aeroportuarias.

Hasta la ciudad de Oporto, en el norte del país luso, se trasladó hace unas semanas la orotavense Laura González, que ni en un momento como el actual quiso renunciar a un viaje que llevaba tiempo queriendo hacer.

Después de comprobar los niveles de incidencia en esta zona, González cogió un avión y se trasladó hasta Oporto, donde no tuvo que presentar ningún tipo de certificado ni le practicaron una prueba PCR para entrar. Solo tuvo que rellenar un formulario obligatorio para acceder al país, un documento que se completa en el avión y debe entregarse a la aerolínea, si no se quiere recibir una sanción. “Tuve que poner el número de vuelo, el número de asiento, la hora y el día de la llegada y la dirección donde me iba a hospedar en vacaciones, además de los datos de contacto”, detalla.

En cuanto a las medidas de seguridad que tuvo que cumplir durante su estancia en el país, González señala que en Portugal en el momento de su viaje, el uso de la mascarilla en la vía pública no era obligatorio y sin embargo “el 95% de la gente la llevaba”.

Otra medida que le llamó la atención respecto a las que se llevan a cabo en Canarias es que a partir de las 20:00 no se puede servir alcohol en ningún establecimiento ni beber en la calle. “Solo podías pedir vino o cerveza si ibas a cenar, pero nada de tomar una copa al terminar”, explica.

Sin embargo, a González le pareció que no había unos niveles de turismo demasiado elevados. “Había muy pocos visitantes, en algunos tour solo éramos tres personas y la ciudad estaba vacía”, indica, aunque según su perspectiva las medidas en restaurantes, bares y alojamientos turísticos “eran mucho más estrictas que en Canarias”.

Ventaja

Para Fernando Palarea, periodista especializado en viajes, Canarias cuenta con una ventaja indudable en la reactivación turística. Su condición de Archipiélago le ayuda a controlar la incidencia del virus al tener limitadas sus vías de entrada. Para ello, señala la necesidad de realizar pruebas PCR a todos los visitantes cuando llegan a las Islas. “Somos un territorio que puede controlarlo más rápido, pero para ello todos los que vengan deberían realizarse una prueba PCR obligatoria con una cuarentena hasta que se conozca el resultado”, valora.

Sobre quién debería pagar estas pruebas, Palarea señala que teniendo en cuenta el modelo económico de Canarias “es una inversión pública que debería hacerse, también para la protección de los canarios”. Para Palarea una buena alternativa es el modelo puesto en marcha por Madeira, que realiza pruebas PCR a todos los visitantes en sus aeropuertos. Una estrategia que Canarias ha querido llevar a cabo y lleva meses tratando de concretar, algo que a día de hoy no ha sido posible, por lo que se ha tenido que apostar por requerir certificados de PCR negativas para poder acceder a los alojamientos, tras las numerosas peticiones del sector turístico, para el que este requerimiento es algo indispensable para reactivar la industria con seguridad.

“Más restrictivos”

Respecto a qué camino debe seguir el Archipiélago para reactivar su industria turística, Palarea lo tiene muy claro. “Los viajes ahora van a ser más restrictivos, no se van a hacer en grandes grupos, porque la gente tiene miedo”, asegura, por lo que insiste en que Canarias debe apostar por “un turismo sostenible”, en el que prime “la calidad frente a la cantidad de turistas”.

Bajo su punto de vista, las Islas han sacrificado su territorio “en favor de un turismo de masas” y ha querido “imitar al Caribe”, cuando bajo su punto de vista “debemos apostar por otros modelos que siguen territorios como Islandia, con menos turistas, pero que aportan más gasto”.