El confinamiento inglés echa por tierra la meta de los cinco millones de turistas

En la Consejería de Turismo ya eran conscientes de que cualquier revés en los países emisores, fundamentalmente en el Reino Unido y Alemania (que son por este orden los principales mercados para la industria turística isleña), daría al traste con la meta de llegar a los cinco millones de visitantes, y ocurre que el revés se ha producido en el país que más estaba apostando por volver de vacaciones al Archipiélago. Tan es así, que las aerolíneas estaban reaccionando más rápido en Londres que en Berlín a la extraordinaria reactivación de la demanda de vuelos a las Islas. Desde el 22 de octubre, con el anuncio de que Canarias salía de la lista negra, las búsquedas de vuelos a la Comunidad Autónoma para este mes se habían incrementado en el Reino Unido la friolera de un 700%. Las compañías aéreas recogieron el guante e incrementaron sus plazas para volar a Canarias en noviembre en 15.000 asientos, según cifras de la plataforma de Big Data Mabrian Technologies publicadas por Hosteltur. Ahora, sin embargo, todo vuelve a quedar en el aire.

Tenerife, donde el turista británico es el primer cliente, es la isla más perjudicada por la cuarentena

Aunque aún es pronto para calibrar con exactitud las implicaciones del estricto confinamiento al que van a someterse los ingleses, en la consejería reconocieron ayer que ya no podrá llegarse a los cinco millones de turistas. También porque las medidas restrictivas contra el coronavirus no solo se han adoptado en el Reino Unido, sino que países como Francia, Portugal, Austria o la República de Irlanda han hecho lo propio, aunque con confinamientos menos severos que en la primera oleada de la pandemia. Con todo, lo peor es que el Gobierno británico no descarta que el mes de cuarentena (comenzará este próximo jueves y durará hasta el 2 de diciembre) se prolongue por más tiempo si así lo exige la situación sanitaria.

En cualquier caso, noviembre será sí o sí un mes “difícil” y con cifras inferiores a las previstas tras el restablecimiento de las conexiones con el Reino Unido y Alemania. El decreto ley que modifica las normas de acceso a hoteles, apartamentos y demás alojamientos turísticos, que entró el sábado en vigor y que desde el próximo día 13 obligará a presentar un test negativo de coronavirus a los turistas (extranjeros y peninsulares) que quieran hospedarse, se estrena así en peor momento de lo previsto. No obstante, y siempre que las medidas contra el virus surtan efecto, la cara positiva sería que diciembre, con la pandemia de nuevo bajo control en los países emisores, fuera mejor de lo que cabe esperar a estas alturas.

El despegue que se preveía en este mes se retrasa como poco hasta diciembre si la epidemia se controla

De ser así, el despegue inminente que se esperaba para este mes no llegará hasta el próximo, es decir, para la campaña de Navidad. Así pues, cobra aún más importancia que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor se prolonguen más allá del 31 de enero, cuando el restablecimiento de los flujos turísticos aún será incipiente incluso en el mejor de los casos. Canarias se juega en ello el mantenimiento de decenas de empresas y miles de puestos de trabajo.

A nivel insular, la isla más perjudicada por la cuarentena decretada por el Ejecutivo británico es Tenerife, que es con diferencia la que más visitantes ingleses recibe cada año. En el último año de normalidad, esto es, 2019, cerca de dos millones de los casi 4,3 millones de británicos que pasaron sus vacaciones en el Archipiélago optaron por Tenerife, exactamente un 46%. Fueron 754.000 más de los que escogieron Lanzarote y más del doble de quienes optaron por Gran Canaria (658.499).