La cuarentena deja en el aire 364.000 plazas para volar este mes a las Islas

Aunque la cuarentena anunciada el sábado por Boris Johnson no implica el cierre de las fronteras británicas, lo cierto es que los ciudadanos ingleses no podrán salir de sus domicilios salvo para aquello estrictamente necesario, entre lo que no está incluido, claro, coger un avión para irse de vacaciones a Canarias. De facto, por tanto, el mercado inglés queda de nuevo cerrado para la industria turística regional y mundial. Si el confinamiento no fuera tan estricto, aún cabría la posibilidad de que muchos ingleses se apresuraran en poner rumbo a las Islas para evitar los rigores de la cuarentena, pero es que sobre el papel no está permitido salir de casa por este motivo.

Los últimos datos de las aerolíneas, a fecha del pasado día 27, revelan que está previsto (o al menos lo estaba antes del anuncio de Johnson) un total de 1,13 millones de plazas para volar a Canarias a lo largo de este mes. De ese total, hasta 364.000, es decir, algo más de un 32%, corresponden a vuelos del Reino Unido al Archipiélago. EasyJet y British Airways anunciaron un incremento de su oferta tras salir las Islas de la lista negra del Reino Unido, si bien es Jet2, con unos 170.000 asientos programados, la que acapara la mayor parte de esas 364.000 plazas para venir a Canarias en noviembre. En cualquier caso, esta operativa se queda ahora en el alero con el confinamiento de Inglaterra, que en el peor de los casos incluso podría prolongarse por más tiempo. Alemania, de momento, no ha optado por una cuarentena tan severa, pero su situación sanitaria tampoco invita al optimismo.