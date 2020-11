El mayor operador nórdico pagará los test de los turistas que vengan a las Islas

La nueva orden que prepara Sanidad y complementa el decreto que fija la obligatoriedad de presentar la prueba del Covid antes de viajar a Canarias establece la estrategia de cribado turístico para el que se podrá utilizar como prueba diagnóstica de infección activa tanto la PCR como los test rápidos de antígenos o aquellos otros cuyos rendimientos resulten satisfactorios por la autoridad sanitaria.

Este anuncio llega tan solo dos días después de que la Dirección General de Salud Pública del Ejecutivo regional publicara una resolución que limitaba la utilización de los test rápidos a pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad con cinco o menos días de evolución o a personas asintomáticas que hubieran estado en contacto estrecho con un caso positivo confirmado, lo que chocaba con las demandas del sector turístico que reclamaban el test de antígenos por su rapidez y porque es más barato.

La explicación de este cambio en el protocolo sanitario es que los visitantes que viajen a las Islas no se consideran como casos individuales sino un colectivo con una estrategia de cribado para asintomáticos .

Ante esto, Ving, que tenía previsto mover en las Islas desde octubre hasta marzo unos 179.00 turistas desde los cuatro países nórdicos, cifra que ya supone un 50% de lo que tenían planificado antes de que se iniciara la pandemia, ha decidido incluso asumir todo el coste de este test rápido.

A través de su página web el turoperador informa que “a su debido tiempo” ya explicará cómo se puede pedir la cita para la prueba que debe hacerse 72 horas antes viajar en las farmacias seleccionadas a tal fin.

Los hoteleros no se plantean afrontar este coste y derivarán a centros privados

En tan sólo una hora el turista puede disponer del resultado en forma de certificado médico, y si la prueba arroja un resultado positivo en Covid cancelarán de forma gratuita la reserva a los que hayan contratado el seguro para estos casos, mientras que a aquellos que no lo hayan previsto podrán cambiar la reserva para otra fecha pero asumiendo la tarifa de esa modificación.

Otras compañías como es el caso de Iberia Express no se han atrevido a ofrecer la prueba gratuita, pero lo que han hecho en cambio es ofrecer descuentos del 20% a través de un acuerdo con la clínica Quirón Prevención. La PCR, con resultados en 48 horas, tiene un coste de 98 euros, mientras que la de antígenos, que se pueden conocer en tan sólo una hora después de la toma de muestras, se eleva a los 45 euros, según datos de la compañía.

De momento, los grupos hoteleros de las Islas no se plantean afrontar estos gastos y confían en que los turistas vengan con la prueba realizada en origen, y en caso contrario entienden que pueden acudir a hacer el test rápido en los centros sanitarios privados que hay en las zonas turísticas.

El presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, José María Mañaricúa, comentó ayer que el problema para los empresarios no es el certificado de antígenos, porque si el cliente no lo trae pueden derivarlo a un centro médico, sino que los aviones lleguen llenos para abrir más hoteles. “Ojalá llegaran tantos turistas que faltaran test, pero eso es un sueño”, añadió recirdando que en la actualidad hay apenas abierto un 20% de la planta alojativa con una ocupación media que no supera el 10%.