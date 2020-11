Madrid corre para sacar antes de final de año otra subasta eólica para Canarias

Hay prisa por publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado (BOE) antes de que finalice el ejercicio con el fin de evitar una posible reclamación del dinero no invertido por parte de la Unión Europea (UE). Es cierto que la pandemia global ha propiciado una cierta laxitud en la habitual aplicación estricta de los plazos, pero en el ministerio quieren evitarse problemas y futuras discusiones.

Propicia también el acelerón la prioridad que tienen las iniciativas que, además de contribuir a una reducción de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera, sean capaces de generar empleo en el corto plazo. De esta manera, se intenta contribuir a aminorar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia global.

Según datos de Red Eléctrica de España (REE), el 20,3% de los 3.012 megavatios de potencia instalada en los sistemas eléctricos del Archipiélago era renovable al finalizar el pasado año. Los 123 megavatios de esta nueva convocatoria –Eolcan2– se suman a los 183,95 de su hermana mayor –Eolcan–, con los proyectos de los adjudicatarios en proceso de construcción, y los 150 del certamen exclusivo para tecnología fotovoltaica –Solcan–, puesto en marcha también este año y que, cerrado el plazo de recepción, aborda en este momento la fase de valoración.

457 megavatios más

En resumen, 457 megavatios más antes de terminar el año 2022 que elevarían por encima del 30% la potencia renovable instalada en los cinco subsistemas eléctricos de las Islas. Según cálculos del presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, supondría la descarbonización total de entre el 5% y el 6% de la energía final consumida en Canarias. En este último cómputo, del que la generación eléctrica es solo la cuarta parte, se suma también la demanda de la industria o el transporte, por ejemplo.

Para que esas cuentas sean ciertas no cabe desaprovechar ninguno de los 123 megavatios que ahora se ponen en liza, algo que no parece sencillo. En el sector se duda de la existencia de suficiente masa crítica capaz de copar la totalidad de la convocatoria. “Por la premura, muchos no van a poderse incorporar”, sostiene Rodríguez de Azero. Entre las condiciones que se incluyen en el borrador del ministerio está, por ejemplo, la de contar con “informe favorable para la declaración de impacto ambiental”, y no muchos la tienen.

Desde el ángulo opuesto, Rafael Martell, alude a las iniciativas que hasta el momento no han encontrado respaldo administrativo para cristalizar. A ellas les “abre una vía” esta nueva convocatoria. Martell señala, además la “buena noticia” que supone el que en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en la anterior, sí tiene cabida “la repotenciación”. En concreto, la de los parques cuya autorización de explotación definitiva sea anterior al 30 de junio del año 2002.

La potencia eléctrica renovable se situará por encima del 30% al terminar 2022

Esta era una demanda del sector, que alertaba de la necesidad de no dejar morir parques eólicos situados en lugares de privilegio por la calidad del viento. Además, con ello se evita el consumo de suelo en otros lugares.

La ventaja con la que cuenta el ministerio para cubrir todas las etapas en un plazo relativamente breve es la experiencia adquirida con Eolcan. En esta primera convocatoria costó encajar los fondos europeos con la pertinente seguridad jurídica para los promotores. Supuso un gran cambio desde el anterior proceso de autorización administrativa y retribución específica por los megavatios generados a una cofinanciación de la inversión inicial con dinero de la UE como único incentivo.

El primer programa Eolcan vio la luz en el BOE del día de Navidad de 2018. En esta ocasión se intenta no apurar tanto el plazo. El esquema está conseguido y se ha demostrado que funciona, con lo que el ministerio prácticamente no tiene más que ajustar las cifras. De ahí que el borrador tenga ya un alto nivel de detalle.

Tanto como para determinar la cantidad de megavatios que corresponden a cada isla: Gran Canaria y Tenerife, 30; Fuerteventura y La Palma, 17; Lanzarote y La Gomera, doce, y El Hierro, cinco. También fija el importe máximo de la ayuda en 346.000 euros por megavatio y una potencia mínima a instalar de 700 kilovatios.

La convocatoria cuenta con otra particularidad que ya contempló Solcan. En la actualidad, el operador del sistema se ve obligado a parar aerogeneradores para evitar una sobrecarga en los momentos de baja demanda. Se está desperdiciando energía limpia. Por ello, Eolcan2 dará mejor puntuación a los proyectos que tengan asociado un sistema capaz de almacenar el excedente de megavatios hora.

Más incluso que la Administración tendrán que correr los promotores. Eolcan se falló en la primavera del año pasado y sus parques tienen que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2022, es decir, los proyectos contaron con algo más de tres años para concretarse. En esta segunda edición eólica la decisión llegará en torno al próximo mes de marzo, con lo que los inversores tendrán solo un año y nueve meses para estar vertiendo a la red.