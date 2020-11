El Grupo Kalise fue fundado en las Palmas de Gran Canaria en el año 1960 comenzando la fabricación de helados bajo la marca Kalise. En el año 1973 se incorporaron las producciones de Yogures y Postres. Grupo Kalise a lo largo de estos 60 años goza de gran reconocimiento en el mercado nacional e internacional y especialmente en el archipiélago canario donde varias generaciones han crecido con el sabor inconfundible de sus productos. 

La marca Kalise se especializa en fabricación de yogures, postres y helados. Su equipo humano se esfuerza continuamente en desarrollar nuevas propuestas que entusiasmen a los consumidores, dotando a sus productos con la máxima calidad y trabajando arduamente en la mejora y expansión de la red de distribución.

En Grupo Kalise también manifiestan su compromiso con la responsabilidad social corporativa, ya que se involucran en proyectos solidarios con el Banco de Alimentos o Cruz Roja, entre otras asociaciones regionales. Pero especialmente se preocupan por el impacto ambiental de sus actividades empresariales. Ejemplo de ello es la correcta gestión de los residuos, el control de emisiones a la atmósfera y el estudio de sustitución de plásticos de un solo uso. “Nuestra gestión de residuos es muy exigente y cumplimos escrupulosamente lo que marca la normativa, tanto con residuos peligrosos como no peligrosos, hacemos una separación de cada uno de ellos y se entregan a los gestores autorizados. Dentro de los residuos no peligrosos hay que destacar la gestión de los residuos de origen animal, ya que, en nuestros procesos productivos, se generan mezclas que pueden ser no aptas para el envasado. Al ser de origen animal (Sandach de categoría 3) no pueden ir directamente a un complejo ambiental, tiene que hacerse a través de un gestor específico, siendo el residuo no peligroso más caro que se gestiona en Canarias”, afirman desde Kalise. Otras iniciativas medioambientales están relacionadas con las emisiones a la atmósfera, que controlan escrupulosamente, tanto de las instalaciones como de la flota de vehículos, la mayor de Canarias, cuya sustitución por otros de combustible más respetuoso con el medio ambiente están en uso y otras en estudio, sustituyendo también los plásticos de un solo uso en las instalaciones. “Queremos saber cuanto estamos contaminando y se va a hacer un estudio para la determinación de nuestra huella de carbono y a partir de ahí tomar las medidas preventivas necesarias para reducirla”, concluyen desde Kalise, una empresa comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad en Canarias.