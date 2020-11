La pesadilla de la temporada alta

“Antes había que reservar para sentarse en la terraza y ahora atiendo a una mesa al día”, lamenta Salvatore Leone, el dueño de un restaurante ubicado junto al Faro de Maspalomas. “El viernes pasado serví dos cafés y entre todos los locales de la zona no hicimos ni 1.000 euros de caja”, reconoce el restaurador. El local de Leone permanece abierto a pesar de que a su lado ya han echado el cierre otros restaurantes con más de 50 años de historia. “Si no llegan turistas no podré aguantar hasta diciembre, esto es un auténtico desastre”, asegura.

La misma situación vive Nelson Sosa, dueño de una pequeña tienda de ropa cercana al local de Leone. El móvil y los auriculares acompañan al dependiente en los largos días de trabajo en los que pasa la mayor parte del tiempo sentado esperando que alguien decida comprar alguna prenda. “Los ingresos han disminuido en un 90% respecto al mismo mes del año anterior, la temporada está perdida y solo queda aguantar el chaparrón”, apunta Sosa. Ni los rayos de sol del sábado mejoran la triste estampa del pasillo en la entrada de la tienda, los pocos que pasan delante ni se plantean entrar en alguno de los locales.

Y es que al cierre del tercer trimestre, el Archipiélago echó en falta a 7,23 millones de visitantes en comparación con el mismo periodo de 2019, según los datos de la Encuesta de Movimiento Turísticos en Fronteras (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). No llegan británicos ni alemanes, pero no los únicos. Francia, Bélgica, Austria, Portugal y República Checa también han optado por el confinamiento de sus ciudadanos. Y otros catorce estados europeos continúan imponiendo cuarentenas a quienes llegan desde Canarias.

Tiempo de sobra

Los comercios en Meloneras corren la misma suerte. Escasos clientes y menos esperanza. “Paso las horas doblando pantalones, que es lo único que puedo hacer”, apunta Iara Ocaña, una dependienta de una tienda de moda en la zona. “En noviembre de 2019 los compradores hacían cola y no había tiempo ni para limpiar escaparates, pero ahora nos sobra tiempo”, explica Ocaña, quien no pierde la esperanza en el futuro a corto plazo. “Hay que vivir al día, hoy no vienen turistas pero quizás mañana sí”, declara con ilusión. Pepa Pérez, otra dependienta de una tienda de la zona, es menos optimista: “nunca pensé que me podía pasar algo así, el panorama es desolador”, lamenta.

El cierre de Europa ha vaciado el sur de Gran Canaria. Especialmente la zona de Playa del Inglés, donde cuesta encontrar un local abierto. Manuel Trujillo, camarero de un restaurante del centro comercial Plaza, pasa los días animando a los pocos caminantes que circulan por la zona a entrar al bar. Tras cuatro horas de trabajo logra servir una jarra de cerveza a uno de los pocos extranjeros que quedan en la Isla. Trujillo nunca había visto una situación tan complicada a pesar de llevar 30 años en el negocio. “Puedes pasarte horas sin ver una persona por la calle, es muy triste y desolador”, lamenta el camarero que a pesar de la situación no pierde la sonrisa.

“En noviembre de 2019 estábamos hasta los topes, no cabía ni un alma en el bar y ahora esto es un cementerio”, recuerda Trujillo mientras atiende a su único cliente del día. El trabajo que antes hacía una banda de música, un par de relaciones públicas, seis cocineros y tres camareros, ahora se reparte entre dos personas. Y aún así a Trujillo le sobra mucho tiempo. “La cosa está muy fea para todos, llevo buscando trabajo para mis dos hijos hace más de dos meses”, reconoce. “Los que trabajamos somos privilegiados, podemos llevar comida a la mesa”, concluye.

La lista del desempleo creció en 8.207 efectivos en Canarias en el pasado mes de octubre, siendo el sector servicios el más castigado con un total de 6.006 desempleados. Además, en las Islas actualmente hay más de 84.000 personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La alta dependencia de la actividad alojativa hace del Archipiélago la comunidad autónoma que más padece el parón económico.

Marcos Lemanski, dueño de una cafetería en Playa del Inglés, mantiene su local abierto, pero ha tenido que prescindir de tres trabajadores para intentar salir para adelante. Trabaja más de doce horas al día para “minimizar las pérdidas” y muchas jornadas no consigue superar los 50 euros de caja. La mayoría de sus clientes alemanes ha decidido no viajar este año a Canarias y Lemanski ya da la temporada por perdida.

El negocio, con más de 38 años de historia, se mantiene gracias a que Lemanski es propietario del local, pero el dueño asegura que ha perdido un 85% de caja respecto al mismo mes del año anterior. El miedo al virus, la obligación de llevar mascarilla y la prohibición de fumar, son algunas de las cuestiones que según este propietario echan para atrás a los que hasta ahora habían sido sus “fieles” clientes alemanes. “Nunca había vivido nada igual, es desesperante”, apunta.

Los pocos extranjeros que se ven por las zonas turísticas son aquellos que alquilan por largas temporadas y otros que se encontraban en Gran Canaria cuando la segunda ola de Covid asoló Europa. Varios comerciantes aseguran que algunos británicos también han conseguido salir del país y llegar al Archipiélago utilizando rutas alternativas como Irlanda o Escocia. “Eso pocos turistas aportan algo, pero no salvan la temporada”, explica Manuel Trujillo.

Pocos clientes locales

Los empresarios del Sur explican que los meses de verano (julio y agosto), con la llegada del turismo peninsular y la apuesta por el local, reactivaron ligeramente su economía, pero esto no está ocurriendo en los meses de invierno. “Los canarios solo vienen los fines de semana a darse un paseo y tomarse un café o una cerveza”, asegura Juan Caballero, otro restaurador en Maspalomas. De las 40 mesas del local solo cinco están ocupadas y sus cuentas no superan los 10 euros. “Los clientes locales vienen y se piden una caña, pero con eso es imposible acercarse a los beneficios de años anteriores”, apunta resignado Caballero, quien mantiene a siete empleados en ERTE.