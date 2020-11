La renovación y mejora de la planta hotelera, las energías renovables, la digitalización y el sector del bienestar y la salud son algunas de las opciones de las que disponen los empresarios para materializar las dotaciones de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en las actuales circunstancias de crisis provocadas por el Covid-19. Por ello entidades de inversión colectiva como RIC Private Equity, la primera constituida a tal efecto, ofrecen sus servicios a los pequeños y medianos inversores para movilizar los fondos dotados y canalizarlos hacia este tipo de actuaciones. Según sus directivos, prevén movilizar entre 50 y 100 millones de euros al año para promover la reactivación de estos sectores económicos.

RIC Private Equity fue creada en 2019 por un grupo de empresarios locales que lidera el socio fundador de Lopesan Francisco López y al que acompañan miembros de los grupos Cencosu (SPAR Gran Canaria), CementInvestment, Acosta Matos, Capisa y Gestión Mederos. El director general de esta sociedad, Enrique Guerra, ha confiado en que este año pueda favorecer inversiones por valor de 10 millones de euros en estas áreas productivas.

Guerra ha explicado que el gran objetivo de esta nueva entidad es "casar el interés de medianos inversores canarios que necesitan materializar su RIC con el de otros empresarios que quieren acometer grandes proyectos turísticos y también en los sectores de las energías renovables, las tecnologías de la información o el asistencial".

"Esto trata de unir a gente que tiene dinero y no sabe dónde emplearlo y nosotros buscar empresarios con iniciativa para poder crear riqueza y puestos de trabajo en Canarias" mediante el aprovechamiento de las ventajas fiscales que ofrece la RIC, un instrumento que "no se utiliza porque mucha gente que puede dotarla no tiene posibilidad de crear una empresa o no quiere", señaló el vicepresidente de RIC Private Equity, Ángel Medina (Spar Gran Canaria).

Guerra informó ayer en una jornadas destinadas a reiniciar el sector turístico que la nueva compañía trabaja en cinco proyectos de rehabilitación hotelera, uno en Costa Adeje (Tenerife), otro en Playa Blanca (Lanzarote), dos en el sur de Gran Canaria y un quinto en esta misma zona que negocia con Servatur para iniciar el remodelado del Hotel Beverly Park, unas iniciativas que se comenzarán a ejecutar a partir de 2021.

También de cara al próximo año, esta entidad prevé comenzar a financiar varios proyectos relacionados con las energías renovables "que no son propiedad de las grandes compañías, sino de empresarios canarios que necesitan unirse y financiarse para impulsar estas iniciativas", que tienen un coste "muy elevado". RIC Private Equity también proyecta financiar en 2021 otro negocio sanitario de ámbito regional promovido por empresas privadas y dirigido al cuidado de "la tercera edad, dependiente o no".