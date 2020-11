En nueve meses, entre febrero y noviembre, Canarias ha perdido unas 7,2 millones de plazas aéreas debido a la pandemia, una pérdida de conectividad que afecta de lleno al sector turístico. De las plazas desaparecidas en este periodo, 5,1 millones corresponden al tráfico internacional y 2,1 al procedente de la Península. Cifras desalentadoras a las que hay que añadir que los británicos están posponiendo al verano de 2021 la compra de viajes al no estar seguros de que puedan hacerlo este invierno por la prohibición de su Gobierno para volar hasta el 2 de diciembre, según las agencias del Reino Unido.

No obstante también se ha detectado que el consumidor ya no reserva con tanta antelación, lo cual no cierra las puertas de cara a que estas Navidades, coincidiendo con la reapertura del país, aumenten las compras en el último momento. Lo que sí está claro, según las agencias, es que en cuanto se pueda los británicos viajarán a las Islas.

La consejera de Turismo del Ejecutivo regional, Yaiza Castilla, mantuvo ayer un encuentro on line con la asociación de agencias británicas (Abta) para pulsar la situación del país como principal emisor de turistas tras el reciente confinamiento decretado por el Gobierno británico. Debido a la pandemia la feria turística de Londres, World Travel Market, se realiza este año de forma telemática y la reunión de Castilla forma parte de los encuentros organizados por este certamen.

Los operadores han insistido en la necesidad de contar con información clara sobre cuáles son las condiciones que deben cumplir para venir a Canarias, una vez que pase lo peor de esta segunda ola de la pandemia. Por su parte, Castilla aseguró que “vamos a aprovechar esta línea directa que nos brinda Abta con sus asociados para que les transmitan toda la información sobre lo que estamos haciendo en el destino. Han puesto a nuestra disposición los canales de comunicación propios con sus miembros de manera que podremos hacerles llegar qué es lo que necesita un británico para venir de vacaciones al Archipiélago”.

Desde la asociación británica de agentes de viajes señalaron que Canarias tiene algo de lo que carecen otros destinos y es que es muy conocido por los británicos, lo que favorece su elección, puesto que prefieren regresar a un lugar donde saben qué se van a encontrar, antes que aventurarse a probar nuevas experiencias en sitios a los que viajan por primera vez.

La titular de Turismo también mantuvo una reunión con los representantes de la aerolínea EasyJet para comprobar en qué momento se encuentran los operadores y las posibilidades de recuperar la conectividad que ha caído en picado este año. La compañía trasladó que el deseo de viajar sigue estando ahí, con una bolsa de demanda de personas que no han podido hacerlo y que están esperando para que se implementen medidas que les den seguridad como la realización de los test antes de viajar .

EasyJet ha confirmado que Canarias es crucial para ellos y que cuando se anunciaron los corredores seguros experimentaron un incremento de reservas del 900% que duró unos 10 días hasta que llegó el segundo confinamiento del país. Además informó que tienen más de 300 aviones preparados para atender la demanda en cuanto se clarifique la situación.

La consejera defiende que es primordial el contacto de primera mano con los operadores de origen para exponerles la situación del Archipiélago y la seguridad que ofrece en estos momentos.