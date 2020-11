Hace casi año y medio que la Comisión Europea puso al gigante del comercio electrónico Amazon en su punto de mira por el uso que hace la compañía de los datos sensibles de los vendedores independientes que utilizan la plataforma para vender sus productos. Dieciséis meses después, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de competencia, Margrethe Vestager, considera que tienen los elementos suficientes para acusar a la multinacional de vulnerar las reglas europeas que prohíben el abuso de posición dominante por distorsionar de forma ilegal la competencia.

"Tenemos que garantizar que las plataformas que juegan un doble papel y tienen poder de mercado, como es el caso de Amazon, no distorsionan la competencia. Los datos sobre la actividad de los vendedores independientes no deberían utilizarse en beneficio de Amazon cuando actúa como competidor de estos vendedores", ha avisado Vestager tras anunciar el envío del pliego de cargos a la compañía. La decisión no prejuzga el resultado de la investigación pero de confirmarse las acusaciones, la multa podría alcanzar el 10% del volumen de negocio de la empresa de Jeff Bezos.

Amazon, según ha explicado la danesa, juega un doble papel como plataforma. Por una parte, proporciona un mercado en el que los vendedores independientes pueden vender sus productos directamente a los consumidores (lo que se conoce como Marketplace). Por otra, vende productos como minorista en el mismo mercado en competencia con esos vendedores. El problema es que como proveedor de servicios de mercado tiene acceso a datos comerciales no públicos de vendedores terceros, como el número de unidades de productos que venden y envían, los ingresos que obtienen, el número de visitas a sus ofertas, datos relacionados al envío, al rendimiento pasado de estos vendedores y otras reclamaciones de los consumidores sobre los productos, incluidas las garantías activadas.

Conclusiones preliminares

Toda esta información, según las conclusiones preliminares de la Comisión, muestra que los empleados del negocio minorista de Amazon disponen de grandes cantidades de datos de vendedores no públicos que fluyen directamente a los sistemas automatizados de este negocio minorista, que los agrega y utiliza para calibrar las ofertas de Amazon así como las decisiones comerciales estratégicas. Esto permite a la multinacional estadounidense enfocar sus ofertas en los productos más vendidos en cada categoría y ajustarlas en función de los datos de sus rivales. Por todo ello, el Ejecutivo comunitario concluye que el uso de datos de vendedores de mercados no públicos permite a Amazon evitar los riesgos normales de la competencia minorista y aprovechar su dominio en la prestación de servicios de mercado en Francia y Alemania, que son los dos mayores mercados para Amazon en la UE.

"Todos sabemos lo importante que es hoy en día el comercio electrónico y la crisis actual lo ha demostrado todavía más. La gente compra cada vez más frecuentemente por internet y los productos son cada vez más variados", ha recordado Vestager sobre un mercado que ha duplicado su volumen de ventas en Europa en los últimos 5 años y que tiene en Amazon a un protagonista clave como demuestra el hecho de que más del 70% de los consumidores en Francia y más del 80% en Alemania que compran por internet han adquirido algo en Amazon en los últimos doce meses. "No tenemos ningún problema con el éxito de Amazon o con su tamaño. Nuestra preocupación se debe a una conducta empresarial específica precisa que parece distorcionar una competencia genuina", ha apuntado la comisaria.

Segunda investigación en marcha

Bruselas también ha abierto una segunda investigación antimonopolio, con carácter prioritario, por el posible trato preferencial de las ofertas comerciales de la propia Amazon y las de los vendedores del mercado que utilizan los servicios de logística y entrega de Amazon que podrían favorecer artificialmente a la empresa estadounidense. "Las condiciones de competencia en la plataforma de Amazon también deben ser justas. Sus reglas no deberían favorecer artificialmente a las ofertas minoristas de Amazon ni aprovechar las ofertas de los minoristas que utilizan los servicios de logística y entrega de Amazon", sostiene la danesa ante este segundo caso.

Concretamente, la Comisión Europea investigará si los criterios que establece Amazon para seleccionar al ganador de la "Buy Box" y permitir que los vendedores ofrezcan productos a los usuarios Prime, bajo el programa de fidelidad Prime del gigante del comercio electrónico, dan lugar a un trato preferencial. Y es que, acceder a esta "buy box", entiende Bruselas, es "fundamental" para los vendedores independientes ya que les permite mostrar de forma destacada los productos y genera la gran mayoría de todas las ventas ya que los usuarios del servicio Prime son mucho más activos.