Turespaña ‘vende’ las Islas como el único destino seguro para viajar

Bajo el eslogan Back to Canary Island, back to Spain la campaña se inició ayer con el fin de preparar el terreno de cara a diciembre en el caso de que Reino Unido, Alemania y otros países emisores logren bajar la contagiosidad del Covid-19 y abran sus fronteras para que sus ciudadanos puedan viajar. El director general de Turespaña, Miguel Sanz, recalcó que la intención de viajar en estos países es muy alta y Canarias es el principal destino de búsqueda debido a la reducción de las tasas de contagios frente a las de otras comunidades peninsulares. Como ejemplo, Sanz señaló que en Alemania la demanda de búsquedas se había incrementado un 86% y un 28% de todas ellas se interesaban por el Archipiélago.

Debido al coronavirus, otros destinos turísticos competidores como los del Caribe y el sudeste asiático están cerrados y Canarias quiere atraer a aquellos visitantes que deseen viajar a un lugar seguro, destacó Sanz Castedo en la presentación de la campaña en la capital grancanaria. La campaña se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno de Canarias, tiene un presupuesto de 500.000 euros durante 2020, ampliables a 2021 en función de cómo se desarrolle y de la evolución de la pandemia, y se prolongará durante seis semanas. Cuenta con cuatro bloques promocionales: sol y playa relax, sol y playa deporte, naturaleza y estilo de vida.

El director general de Turespaña reconoció que con las actuales dificultades debido a las restricciones en los países emisores la promoción no tendrá efectos a corto plazo, pero sí incentivará las ganas de viajar de los potenciales turistas de cara al 2 de diciembre, fecha en la que finaliza el confinamiento en el Reino Unido. “Canarias es una marca reconocida en el mercado internacional y ofrece una situación segura”, por lo que se busca recordar a los turistas que pueden viajar al Archipiélago y “salvar la temporada turística de invierno”.

Sanz Castedo recordó que cuando Reino Unido y Alemania sacaron a Canarias de su lista de destinos con riesgo de contagio, la demanda de viajes se multiplicó. Por ello se quiere preparar ya el terreno para el momento en que la pandemia mejore en los países europeos y grandes emisores históricos de turistas, como el Reino Unido, levanten las restricciones a los viajes que ahora mantienen.

Por su parte, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, indicó que “Canarias es un destino seguro y está lista para recibir a los turistas” gracias a sus buenos indicadores epidemiológicos con una tasa de incidencia del Covid-19 de 82 casos por 100.000 habitantes, que contrasta con los 443 de Reino Unido, 268 de Alemania, 908 de Francia o los 350 de Suecia.

Situación de las aerolíneas

El Gobierno está “ocupado” y “preocupado” por la crisis que están atravesando las aerolíneas y otros operadores fundamentales para la movilidad, elemento que se está viendo especialmente afectado por las restricciones de la pandemia y puede dificultar el retorno de la actividad turística. La última compañía con problemas es Norwegian, además de la naviera Armas en las conexiones marítimas entre Canarias y con la Península. Reyes Maroto aseguró que “estamos muy pendientes de la situación de todas las aerolíneas. Una de las fortalezas que ha tenido el turismo en Canarias ha sido la alta movilidad que desde todas las islas se ha ofrecido a los clientes, y en esto estamos trabajando”, observó.

En este sentido recordó el respaldo económico que ha ofrecido el Estado a la compañía Air Europa “que es para Canarias parte de la historia de su conectividad”.

La ministra insistió en el compromiso del Estado con el sector turístico canario, como demuestran, por ejemplo, los 5,5 millones de euros aprobados recientemente para el Plan de Biosfera de La Palma y el Plan de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. En relación con este último la ministra y el presidente Ángel Víctor Torres recibieron información de primera mano por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que resaltó el proyecto de relanzamiento de la cumbre de la Isla con fondos del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la Corporación insular.

Por otro lado, hace pocas semanas se aprobó un protocolo para establecer corredores turísticos con los principales países emisores de turistas a las islas y se han incluido diversas iniciativas para impulsar el sector turístico en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Estos incluyen 100 millones de euros para Canarias en los próximos tres años y 3.400 millones para toda España destinados al sector turístico, a los que se unirán otros fondos provenientes de los Ministerios de Transportes y Transición Ecológica, con el fin de lograr “un modelo turístico más resiliente y con más valor”, recalcó la titular de Turismo.

En Maspalomas, Maroto indicó que “las crisis crean oportunidades” como la de “reforzar el producto de la isla, que cada vez valora más la sostenibilidad, el deporte, la naturaleza y digitalización”, que son “las grandes palancas del plan de recuperación y resiliencia del año que viene” en el que espera contar con “muchos proyectos de las Islas” para ser financiados con fondos europeos.

PROTESTAS PARA EVITAR EL “CAOS” TRAS LOS ERTE





Los sindicatos pretenden que la movilización convocada para mañana en todo el sector turístico canario sea masiva, para impedir que tras los ERTE, que en principio concluyen el 31 de enero, se produzca “el caos”, y evitarlo pasa por la derogación de la reforma laboral. El “caos” tras los ERTE que quieren evitar los sindicatos, según han expuesto sus representantes, son los despidos masivos “objetivos”, el descuelgue de las empresas en la aplicación de los convenios colectivos, la limitación anual de su ultraactividad, el avance de la subcontratación, la precariedad y la reducción generalizada de plantillas. Las movilizaciones, que consisten en manifestaciones, caravanas y concentraciones, se desarrollarán en todas las islas salvo El Hierro y han sido convocadas por UGT, Sindicalistas de Base, Intersindical Canaria, SOC y USO, con la ausencia de CCOO que el resto de organizaciones no se explican. Prácticamente la mitad de los empleados de hostelería y comercio de Canarias están en algún tipo de ERTE, que se extiende hasta el 90% de los empleados de los hoteles, y los sindicatos temen que en cuanto venzan las empresas se acojan a las posibilidades que da la reforma laboral de 2012, aún vigente, para despedir por causas objetivas, señalaron en rueda de prensa los representantes sindicales. Esta situación no afecta solo al sector turístico, y por eso el llamamiento a la movilización abarca a todos los trabajadores, para que no ocurra como en 2008 y la crisis la vuelva a pagar la clase trabajadora, dijo Manuel Fitas, de Sindicalistas de Base. Los sindicatos también reclaman el establecimiento de pruebas de coronavirus en puertos y aeropuertos a todos los viajeros para garantizar el control de la pandemia en las Islas. Efe