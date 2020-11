Los establecimientos turísticos de las Islas ya tienen la operativa preparada para iniciar desde hoy el filtro que tendrán que pasar los turistas para alojarse en los mismos. Los encargados de hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales pedirán de forma obligatoria un documento o acreditación que certifique que los visitantes han dado negativo en coronavirus. Previamente los turoperadores, agencias de viajes o buscadores on line tendrán que haber informado de este requisito al viajero para evitar sorpresas a la llegada al destino.

En el caso de que el turista no pueda demostrar que se ha realizado una prueba, sea PCR o test de antígenos, entonces tendrá que hacerse una en un laboratorio o centro que le facilitarán en el establecimiento. Solo si el turista llega de noche podrá alojarse en una habitación y solo saldrá de ella para hacerse la prueba y llevar su resultado al hotel.

En el caso de que la prueba salga positiva en Covid-19 el establecimiento se pondrá en contacto con Sanidad, que se hará cargo del visitante para que haga la cuarentena de 10 días en las llamadas arcas de Noé, alojamientos donde los turistas que den positivo pasarán la cuarentena bajo el control de las autoridades sanitarias.

El director general de grupo Cordial, Nicolás Villalobos, asegura que el sector turístico está preparado para esta nueva operativa pero cree que no es suficiente porque el decreto del Ejecutivo regional no contempla a aquellos viajeros, sean extranjeros o peninsulares, que no se alojen en establecimientos reglados, es decir, que vayan a casas particulares, villas o viviendas vacacionales que no estén en el circuito legal.

Según Villalobos, los hoteles y demás establecimientos no podrán realizar el check-in a aquellos turistas que no acrediten la realización de una prueba y que el resultado sea negativo. El problema vendrá cuando entre en vigor la normativa estatal.