Las ferias, sin zumo saben peor

“No es lo mismo hacer negocios por una pantalla”, lamenta. Esta semana debería haberse celebrado en el Excel de Londres la World Travel Market, una de las principales ferias internacionales de turismo del mundo. Graci habría metido en las batidoras que lo acompañan allá por donde va “unos 2.000 kilos de fruta”.

La atención que concita esa esquina llena de colorido del pabellón canario es mucha desde el primer día de feria. Habituales de estos eventos, profesionales del sector sobre todo, se han convertido en fieles a su cita con la manga, la papaya o el plátano con naranja y cuantas creaciones se le ocurren a Díaz. “Lo más grande llega en los días en que las ferias se abren al público en general; no les importa hacer cola y la verdad es que el zumo tiene un tamaño que merece la espera”, sostiene.

Como todos los participantes, tenía todo preparado para partir hacia la ITB de Berlín el pasado mes de marzo, pero “dos días antes” tuvo que deshacer las maletas. La historia desde entonces se narra en clave de covid. “Muchísimas personas viven de estas ferias, turísticas o no”, alerta, aunque sabe que en el corto plazo contemplar las concentraciones de público que se producían antes de la pandemia no es posible.

Los ingresos de quienes se dedican a estas promociones de gran formato “han caído”. Graci idea modos para seguir en la brecha. “Acabo de impartir unos talles en el sur de Tenerife sobre fruta, claro. La verdad es que la respuesta de la gente es muy buena, pero los talleres se acaban”, lamenta sin abandonar el optimismo con el que se conduce por la vida.

El tiempo para pensar que propicia la caída de la actividad permite un viaje somero por la parte de su historia que ha crecido ligada a la promoción de productos naturales de las Islas. “Fue una empresa alemana la primera que requirió mis servicios”, rememora para situar el inicio de todo.

Düsseldorf fue la ciudad del estreno. Obtuvo un éxito que, sin ser el que disfruta en los últimos años, superó sus previsiones. Animado por ese primer pasito, su presencia fue creciendo en los eventos. No pasó mucho tiempo hasta que se decidió a dirigirse al Cabildo de Tenerife, que le compró la idea. “Políticos ni sé ya a cuantos he conocido, pero me quedo con Adán Martín, que era una gran persona”, expone sobre la figura del fallecido expresidente del Gobierno de Canarias.

El salto al ámbito regional tampoco tardó en llegar. Asegura que poder promocionar esta “tierra es uno de los mayores regalos” que le ha dado “la vida” y su viaje ha estado plagado de “buenos compañeros”. Entre ellos no puede contar a quienes ponen tan difícil el traslado de los productos. Quizá el aspecto en el que más se ha tenido que buscar la vida. Ha creado “una red de proveedores” habituados a “importar desde Canarias” y son ellos los que hacen posible su labor. De momento, tiene que esperar antes de volver a activarlos.