El primer fondo canario de capital riesgo, Archipélago Next, ha ampliado la mira para hallar y retener el talento que nace en las Islas. Se ha fijado el objetivo de atraer hasta el 13 de diciembre a 500 perfiles del mundo del marketing, la tecnología y los negocios para poner en marcha startups con posibilidades de competir en el mercado. “Impulsar, reforzar y diversificar el tejido productivo y económico del Archipiélago” y “más en el momento actual”, por los serios problemas en que la pandemia del coronavirus ha metido al turismo, es una de las metas que persigue Archipélago Ventures, según explicó su director, Miguel Quintanilla.

Quienes aspiren a integrarse en este semillero, conocido en el argot como venture builder, deberán dar respuesta a “21 retos para los que hoy no la hay en el mercado”, detalló Quintanilla. Quienes pongan sobre la mesa los problemas a resolver por los emprendedores serán los propios socios: Grupo Satocan, Grupo Dinosol, Inerza-Contactel (Inetel), Binter, Domingo Alonso Group, Grupo DISA, Grupo Lopesan, Hospitales Perpetuo Socorro, Grupo Capisa, Montesano, Grupo Mur, Aguas de Firgas, Grupo Número 1, DreamPlace Hotels y Pastas la Isleña. A ellos se sumará en breve Mutua Tinerfeña.

La aceleradora 2DigitsGrowth se encargará del proceso de selección, durante el que los candidatos deberán resolver retos, elaborar informes o presentaciones, y afrontar entrevistas. Los responsables del programa irán seleccionando a los que destaquen en estas facetas y despunten en los hackatons, teams building o demo days en los que también tendrán que participan. Al final serán tres equipos -de tres personas cada uno- los que entren en la fase de incubación, prevista para el mes de febrero. No obstante, está prevista una ampliación del cupo para el caso de que la búsqueda de talento obtenga un éxito mayor del previsto.

La venture builder canaria participará como socia en las startups, pero sin agresividad. Si tomamos como referencia el proceder de algunas de las españolas más importantes, como Antai o Nuclio, lo habitual es tomar entre un 20% y un 40% del capital. "Pensamos que no es bueno, porque eso les obliga a cerrar muchas rondas, con lo que su presencia se diluye mucho y pierden motivación", expuso el director Archipélago Next sobre el proceso de búsqueda de financiación. A su juicio, al menos el 80% de la empresa debe estar en manos del equipo fundador y la participación no puede diluirse más de un 15% en cada ronda. En todo caso, no hay ningún modelo escrito de antemano, sino que se realizarán "trajes a medida. Habrá quienes tengan ahorros y prefieran invertirlos para mantener todo el control, los habrá que necesiten el dinero para poder arrancar...", relató Miguel Quintanilla.

A lo que sí se compromete la empresa que lance el reto es a "firmar un contrato piloto" en el que caso de que los emprededores sean capaces de cubrir las expectativas en el mínimo que fijen ambas partes. Es decir, se convertirá en el "cliente cero", tal como lo denominó Quintanilla, de la startup.