Canarias espera un cambio de Sanidad a última hora que salve al sector turístico

Tanto la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, como Torres fueron ayer claros en la necesidad de evitar más inconvenientes a un sector que es el más castigado por la actual crisis sanitaria. Torres confía en que su propósito de que en las Islas se admitan ambos test como válidos reciba finalmente el visto bueno del Ministerio de Sanidad, recalcando que a tal fin está en contacto con el titular de ese departamento, Salvador Illa. “He hablado con el ministro Illa en varias ocasiones, ayer mismo, lo volveré a hacer hoy (...) y me consta que el Ministerio está estudiando” el asunto, señaló ayer. Fuentes del Ejecutivo regional aseguran que esperan contar con el visto bueno de Sanidad antes del lunes.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró que el decreto canario, en el que se admiten tanto la PCR como el test de antígenos, ha sido un éxito después de casi una semana de vigencia, por lo que se demuestra que el Estado puede también tomar una decisión similar, sobre todo cuando el pasado miércoles la Comisión Europea divulgó una recomendación en la misma línea de dar validez a las pruebas rápidas, por ser más económicas y evitar más problemas en la movilidad entre los países europeos y específicamente a los turistas.

Por su parte, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, afirmó ayer en el Parlamento que “de seguir adelante el Estado con la exigencia de sólo PCR, se cancelarán el grueso de operaciones, puesto que los operadores lo ven del todo inviable, por logística, por coste y por dificultades de acceso a estas pruebas en algunas regiones”. Castilla lamentó que la recuperación turística esté siendo tan complicada y llena de obstáculos “como la última piedra en el camino” que ha venido de la mano de esta resolución del Ministerio de Sanidad que se aplica desde el próximo lunes.

La consejera añadió que “si logramos salvar este nuevo escollo, es posible aún alcanzar los 5 millones de turistas en 2020, ya que hemos recibido 4 millones hasta septiembre, y en este ultimo trimestre no es descabellado aspirar a recibir el 25% de la demanda de los mismos últimos tres meses del año de 2019”.

Los empresarios del sector cruzan los dedos con la esperanza puesta en que Sanidad rectifique a tiempo porque, según su impresión, el lunes puede ser “un caos” la entrada por los aeropuertos de los visitantes ya que las dos normativas chocan porque los turistas tendrán dificultades para salir de los aeropuertos si traen el test de antígenos, al recoger la norma estatal sólo la PCR. Los empresarios ven contradictorio que se exija una prueba PCR en origen y, en el caso de que el visitante no la traiga consigo, el personal del aeropuerto hará una prueba rápida en un lugar habilitado del recinto. Eso sí, el turista se enfrenta a posible multas que pueden llegar hasta los 6.000 euros.

La incertidumbre que generan las dos normativas no solo alcanza a los grupos empresariales del sector sino también a los turoperadores, agencias y demás operadores, que ven con preocupación el impacto negativo que tendrá sobre el principal destino de invierno de Europa.

PREGUNTAS DESTACADAS

¿Cuál será el escenario a partir del lunes para los turistas?

Si el Ministerio de Sanidad no corrige la resolución publicada en el BOE, a los visitantes extranjeros se les pedirá desde el lunes una prueba PCR negativa en los aeropuertos para poder entrar, pese a que en Canarias se autoriza también un test de antígenos a la llegada al establecimiento. Sin embargo, si el visitante llega sin prueba se le hará un test rápido en el mismo aeropuerto con el riesgo de una multa o de que sea positivo, lo que conllevará una cuarentena de al menos diez días bajo el control de Sanidad. Mientras en la normativa canaria se extienden las pruebas al turista nacional, la normativa estatal sólo es para los foráneos.

¿Cómo será el control de los estudiantes que regresan por Navidad?

La Consejería de Sanidad ultima un protocolo para controlar el flujo de entrada de estudiantes y residentes canarios cuando lleguen las fiestas navideñas. En el caso de los estudiantes se tendrán que hacer una prueba -PCR o antígenos- 72 horas antes del regreso a las Islas en un centro o laboratorio cuyo coste lo pagará el Gobierno regional. En el caso de que el estudiante dé positivo tendrá que guardar la cuarentena antes de venir a las Islas. Sanidad está en contacto con centros y laboratorios para alcanzar acuerdos y posibilitar estas pruebas.

¿Cómo se regula a residentes o peninsulares que vengan a las Islas?

En el caso de canarios no estudiantes o peninsulares que vengan a las Islas por vacaciones, pero no a un establecimiento reglado, o a visitar a familiares el protocolo sería similar, si bien en el segundo caso existen discrepancias jurídicas a la hora de aplicarlo. El Gobierno central se ha limitado a regular la entrada de extranjeros, mientras que no hay nada específico sobre el traslado entre comunidades.

¿Se puede viajar a la Península y regresar si hay cierre perimetral?

En el caso de que un residente canario pase más de dos semanas fuera también tendrá que hacerse una prueba para regresar a las Islas. En el caso de que la comunidad autónoma a la que se traslade se encuentre cerrada perimetralmente no podrá viajar por las restricciones, por lo que se aconseja no trasladarse a no ser que sea por un motivo familiar o laboral, para evitar riesgos innecesarios.