El ‘Black Friday’ mide la temperatura del consumo de cara a las navidades

En Canarias el panorama arranca además marcado por la crisis del turismo. En las Islas turistas y comercio van de mano. Más de 80.000 canarios siguen en ERTE si eso se hará notar, adelanta José Juan Socas, presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme). “Las expectativas que tenemos son bastante malas”.

“El Black Friday puede ser un indicador de cómo pueden ser las navidades para el comercio”, pero ante en estas circunstancias todo lo que sea no empeorar mucho los números de venta de años anteriores será un auténtico éxito. “Los últimos datos que manejamos de pérdida de ventas ya están en torno al 25%-28%, además de que algunos comercios ubicados en zonas turísticas están totalmente cerrados”, señala Socas.

Los comercios han adelantado los descuentos y los alargarán hasta después del viernes

Tiene la misma impresión el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir. “Llevábamos varios años con un crecimiento continuo, pero este las previsiones no son muy optimistas”, lamenta. Dede su punto de vista, si todo va ‘bien’, las caídas serán similares a la bajada acumulada durante el año y que ronda el 16%, aunque espera que subsectores como el textil o los complementos, que han registrado bajadas del 30%, logren amortiguarlas con los descuentos que en muchas áreas comerciales han iniciado desde el pasado fin de semana y alargarán algunos días más después del viernes. No en vano, las ventas estos días representan el 40% del volumen de negocio de la campaña de Navidad y un 15% del total de las ventas anuales.

Para el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, sería todo un logro alcanzar las cifras de comercialización que se registraron en el Black Friday del año pasado. “Esperamos que por lo menos parte del gasto que antes se dedicaba a los viajes o el ocio se traslade a las compras navideñas y podamos alcanzar estas cifras”.

Medina subraya que este año además también jugará un papel fundamental el comercio online, que muchas personas descubrieron durante el confinamiento y que ha retenido una buena parte del consumo. “Muchas empresas han desarrollado un canal de venta para no quedarse fuera, ya que este año este tipo de compras han experimentado crecimiento del 100%”, expone.

La impresión del empresario isleño no en baladí. En el último año, el comercio electrónico ha incrementado su actividad el 23% en España, mientras que en el retail las ventas caen el 12,7%, según las cifras de la consultora de mercados eMarketer recogidas por Think with Google. Y la situación por hogares y sectores fija enormes diferencias.

Las empresas de paquetería y logística prevén 100 millones de envíos en España desde octubre hasta el final de la campaña (Día de Reyes), de los cuales 50 millones corresponden al próximo viernes, el mayor pico de consumo del año, según la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, UNO. “Se trata de volúmenes el 30% superiores a los registrados el año pasado”, explica su presidente, Francisco Aranda. “Será una campaña mucho más alta que en años anteriores”, coincide el director general de Supply Chain-Iberia, de XPO Logistics, Rui Marques, que prevé 10 millones de pedidos en esta campaña de Navidad, y el 15% corresponderán al Black Friday.

Auge ‘on line’

Un estudio de Privalia señala que la pandemia hará que el 89% de las compras se hagan por internet. La consultora Tandem añade que el 84% de los consumidores escogerá un marketplace para hacer sus compras, especialmente Amazon, AliExpress y El Corte Inglés. Frente a esto, el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, se conforma con cifras “parecidas” a las del año pasado ante una caída de las ventas que, de media, se sitúa en el 50%. “Recuperar lo que no se ha vendido es imposible”, explica el empresario. Campo admite desconocer el número de establecimientos que se han adaptado digitalmente, pero asegura que muchos aún “están en ello”.

“Como la campaña de Navidad no sea medianamente buena, podría haber una cascada de cierres de entre el 40% y el 50% del comercio en España”, avisa el presidente de la CEC.

Las plataformas ‘on-line’ son las más beneficiadas en una campaña marcada por la pandemia

Los pronósticos sobre la jornada son múltiples, pero todos coinciden en una caída generalizada del gasto. Según el último estudio de Cetelem, los españoles se gastarán de media 251 euros este año, frente a los 261 del 2019 (-3,7%).

El responsable de bienes tecnológicos de consumo de Aecoc, Alejandro Lozano, considera que este año habrá dos colectivos muy diferenciados. “Uno son los que están trabajando, que tienen la misma capacidad de gasto que el año pasado, y otro los trabajadores de sectores como la hostelería, el ocio y el turismo que atraviesan una situación complicada. Seguramente si les preguntamos a los primeros dirán que se plantea un Black Friday como en años anteriores, pero con más entregas a domicilio. Pero para quienes están en ERTE desde marzo será diferente”, explica.

Desde que llegó esta festividad a España hace unos años, ningún sector se resiste a los descuentos prenavideños. Desde las aerolíneas hasta los coches se rinden a las promociones, aunque este año las diferencias en el resultado serán más pronunciadas por la pandemia. “Habrá dos colectivos de consumidores y dos colectivos de sectores”, añade Lozano, debido a que con las restricciones de movimiento el abanico del destino del gasto se reduce para los consumidores.