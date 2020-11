La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) alerta de la "dramática" situación económica de las islas -con los peores datos en ERTE, de caída del PIB, de aumento de paro...- y ve al Gobierno de España "insensible" con el Archipiélago por una "desatención" que, entienden, es ya un "clamor" de la sociedad isleña. En este sentido, el secretario general de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, lamentó que los canarios sean los "campeones de todos los males", ya que en las cifras económicas registradas en el tercer trimestre del año, las islas tienen siempre peores números que el conjunto de España.

Los dos máximos representantes de la patronal se mostraron especialmente críticos con la posición de los diputados canarios en las Cortes, sobre todo los socialistas, ante la “descoordinación” de la Administración central con la autonómica y el “penoso” papel que han protagonizado en los últimos días algunos ministros a cuenta de la migración irregular. "Las cifras de la economía canaria abren un panorama en el que no es posible hacer política partidista. En estos momentos toca defender unidos los intereses de todos en la comunidad autónoma porque no se entiende que no exista la figura del diputado o del senador canario en Madrid", incidió Agustín Manrique de Lara. De igual modo, quiso recordar que Canarias forma parte de España y de la Unión Europea, ya que las declaraciones de algunos ministros "parece que generan dudas" y, aunque entiende que sean "errores", opinó que los mismos se cometen porque los representantes ministeriales "no tienen en la cabeza lo que es Canarias".

Desde la Confederación Canaria de Empresarios han visto al Gobierno de España "excesivamente insensible" con el Archipiélago y cada vez está siendo un "clamor" mayor en la sociedad canaria por la "desatención" que se produce con las islas. "Y creo que el asunto migratorio ha desbordado ya todas las paciencias", comentó. En este sentido han urgido a "liberar" los espacios turísticos que el Estado utiliza desde hace dos meses para acoger a inmigrantes, al estimar que esta situación no contribuye a la reactivación que precisa el principal motor de la región. "Si no hay turismo, no habrá cómo pagar la sanidad y la educación y no será viable la vida en Canarias, tendríamos que emigrar todos", ha aseverado Manrique de Lara, mientras que García ha preguntado que "dónde están los parlamentarios canarios del PSOE" en el Congreso y el Senado pidiendo al Gobierno que responda a las peticiones que ha hecho el presidente regional, Ángel Víctor Torres, ante la crisis sanitaria, económica y migratoria que afecta al Archipiélago.