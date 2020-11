Los hoteleros ya no pueden más. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) vuelve a reclamar rebajas de impuestos municipales tras llevar ocho meses ahogados. La patronal turística considera esta medida necesaria “para poder mantener vivo el tejido empresarial del sector” y acusa a los ayuntamientos canarios de “falta de sensibilidad” por no atender sus demandas al respecto. Ya que, “pese a la inicial buena acogida de estas peticiones, como en el caso de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, no se han llevado a efecto finalmente”, subraya la patronal.

La FEHT recuerda que, a raíz de la pandemia y la paralización de la actividad hostelera, ha solicitado insistentemente la reducción de los tributos del ámbito local. Demanda que justifica porque las empresas del sector, desde el mes de marzo hasta mayo permanecieron cerradas por imperativo legal y, tras un verano donde las empresas que abrieron lo hicieron a pérdidas, el sector se encuentra prácticamente cerrado en su totalidad, nuevamente, debido al cierre de fronteras de nuestros principales mercados emisores de turistas.

Frente a esa situación, la FEHT insiste en reclamar bajadas en gravámenes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras, apelando a la “situación crítica que atraviesa el sector, desde principios de año”. Y añade que también convendría rebajar el IBI, aduciendo que en los ayuntamientos “se dispone de amplio margen a la reducción impositiva”.

Los empresarios subrayan que, pese a todo, a día de hoy las actuaciones de las citadas corporaciones “han sido prácticamente inexistentes”, por lo que las insta a “ahondar en la senda de la reducción de la presión impositiva, propiciando, en los casos precisos que lo exija, las correspondientes modificaciones de las ordenanzas municipales o la adopción de los acuerdos" necesarios.