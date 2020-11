La Palma, capital mundial del turismo

La Palma será mañana lunes capital virtual del turismo internacional. La Isla acogerá el evento internacional Setting the Recovery of International Tourism into Action, emprendido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC), en colaboración con el Gobierno de España, y que reunirá a través de videoconferencia a representantes de 60 países y de 40 grupos multinacionales turísticos. Aunque se esperaba la presencia de los ministros de Turismo de los países miembros del G20, finalmente la reunión se limitará a la vía telemática en la que solo tendrán presencia física en la Isla la delegación española y una representación de la OMT, mientras que el resto de miembros seguirán esta reunión desde su propio país.