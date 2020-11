Maroto apoya en las Islas la petición canaria de los test de antígenos

Maroto explicó que actualmente sólo son aceptadas las PCR en el marco europeo, aunque precisó que su Ministerio trabaja “con intensidad” para que sean reconocidas otras pruebas diagnósticas y que, en poco tiempo, “tanto Canarias comoel conjunto de España opten por este tipo de pruebas, frente a otras medidas como las cuarentenas o restricciones de viaje, que todavía proponen otros países, nos permita seguir siendo ejemplo de movilidad segura”.

Defendió la ministra que las pruebas de antígenos también son un instrumento “eficaz y disponible” para la mayoría de la población, por lo que “desde España tenemos que dar un mensaje claro de que se pueden hacer viajes internacionales con estas pruebas”. Se trabaja actualmente para que la Comisión Europea reconozca la validez de la realización de estas pruebas entre quienes desean viajar a territorio español y, en cuanto sean aceptadas, incorporarlas a los protocolos nacionales.

Cuarta visita a Canarias

Maroto hizo hincapié en que esta visita a Canarias es la cuarta desde que se inició la pandemia, lo que es en su opinión “una muestra más de que el Gobierno de España está apoyando a las instituciones y ciudadanía de las Islas”. Además, destacó que durante estas jornadas de trabajo se desarrollará la cumbre internacional del turismo, de “extraordinaria importancia”, que junta por primera vez a los altos representantes del turismo mundial, tanto público como privados, para “comprometemos a trabajar por la reactivación del turismo internacional con la prioridad del reinicio de los viajes internacionales, afectados por la pandemia”.

“El mejor sitio para hacerlo es Canarias”, dijo, donde ya existen corredores seguros y protocolos de pruebas diagnóstico, con una reunión en la que “queremos trasladar al mundo desde la isla de La Palma que se puede viajar con seguridad y España es un destino seguro”, reafirmó Maroto. Además, la ministra concluyó su intervención a su llegada ayer a la Isla confirmando que, durante esta jornada de trabajo, también se rubricará un convenio con el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias, por importe de 2,5 millones de euros, “para permitir conservar el patrimonio natural que, sin duda, contribuirá a seguir mejorando el destino”, concluyó.

Por su parte, el presidente insular, Mariano Hernández Zapata, se mostró agradecido con que La Palma sea la elegida para celebrar este congreso y poder mostrar “algunas de nuestras bondades de Isla a quienes nos visitan”. Añadió además que “es un momento comprometido para Canarias y queremos todos reactivar cuanto antes el sector. Este es un buen punto de partida”, dijo.

Igualmente defendió la esperanza de que La Palma “sea cómplice” de que las conclusiones de este congreso permitan reactivar el turismo y la economía, también en la Isla, “donde hemos sufrido durante esta pandemia”, concluyó Hernández Zapata.

Cuestionado sobre el desarrollo de la cumbre del G20, en la que ningún representante internacional se desplazó a La Palma, puso de relieve que “esa es la nueva normalidad”, valorando igualmente como positivo que La Palma fuera la isla elegida para la organización como sede central de la conferencia telemática, lo que permitirá que, “de una u otra manera el recuerdo de que se celebró en la Isla quedará”.

Compartir ideas

En la recepción a la delegación española también participó la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, quien destacó que “es un momento para compartir ideas y reflexiones y prepararnos para el futuro”. Castilla reseñó que “esta conferencia de alto nivel pone en primera línea del escaparate a nivel mundial a las islas Canarias”, y destacó que en esta reunión del G20 estará representado “más del 20% del PIB turístico mundial”, configurando un foro económico y político de gran relevancia, “y desde luego, dará un impulso enorme a la industria turística”.

LA NECESIDAD DE DESPERTAR A UN SECTOR HUNDIDO

El evento internacional Setting the Recovery of International Tourism into Action, emprendido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), en colaboración con el Gobierno de España, acoge hoy a más de 80 países y de 70 CEO de empresas internacionales reunidas a través de videoconferencia. El objetivo de la cumbre es “recuperar el turismo internacional que tanto necesitan las islas y será palanca para la recuperación de la movilidad segura que ya estamos preparados”, adelanto Reyes Maroto. En esa línea, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvil, defendió que las islas están ya preparadas para recibir visitantes internacionales, pretendiendo lanzar con esta cumbre “otro mensaje para no parar el proceso y recibir más turistas”, dijo a su llegada a La Palma.

No quiso obviar que la situación actual genera “días difíciles”, manifestó, para recalcar que “los turistas pueden llegar a Canarias de manera responsable”, porque “las islas están preparadas” y destacó que Canarias es un sitio para visitar en invierno y es un destino seguro con corredores seguros.Rodríguez quiso destacar también que uno de cada diez empleos en el mundo depende del Turismo, “por lo que esperamos que se consigan dar pasos para que se vuelva a viajar y el impacto social no sea tan negativo como lo está siendo hasta ahora”.