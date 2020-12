La Consejería de Agricultura lanza una guía en inglés sobre los vinos de Canarias para promocionar el potencial y las singularidades paisajísticas, culturales y medioambientales de las principales zonas vitivinícolas del Archipiélago, destacando el alto valor de estas producciones. Bajo el título de The Epic Wines of the Canary Islands, su escritor, el doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Oxford Santo Bains, pretende trasladar al público anglosajón la excelencia y la pasión de la viticultura en Canarias como una de las regiones más sorprendentes y únicas del mundo. La obra describen detalladamente las 18 variedades de uva más importantes de las Islas además de la historia que hay detrás de cada bodega o viñedo. | LP/DLP