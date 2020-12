Los turoperadores avisan a la UE de su quiebra si se niegan los test de antígenos

Los empresarios turísticos canarios tampoco preparan movilizaciones ante lo que entienden como una “vergonzosa inacción” del Gobierno central al tiempo que el Ejecutivo autonómico intensifica las negociaciones con el Gobierno central para impulsar el uso de test de antígenos como alternativa a las PCR. El Consejo de Gobierno de mañana tomará una decisión “propia”. Cabe recordar que Canarias cuenta ya con una norma autonómica en la que los viajeros deben aportar un test negativo en Covid-19 si desean dormir en cualquier tipo de alojamiento turístico del archipiélago.

El estupor y la indignación se han instalado en el principal sector económico del Archipiélago. “Fuimos los primeros que apostamos por la seguridad y solicitamos testeos en origen y destino”, señalaron ayer en un comunicado conjunto las cuatro patronales canarias del sector.

Problema

Ponen por delante la necesidad de contener el problema sanitario y por eso no entienden por qué Madrid desoye una y otra vez sus advertencias: los empleos se destruirán por miles si no se propicia desde este momento la llegada de clientes que permitan reabrir los establecimientos alojativos.

“Es vital (...) facilitar con seguridad que fluya la llegada de turistas y garantizar a la vez la seguridad de los residentes y los propios turistas”, añaden en el comunicado de ayer. Desde el primer momento, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, expuso la necesidad de establecer controles a todos los viajeros que llegan al Archipiélago. A ella y a su equipo les costó convencer de ello a las aerolíneas y a las turoperadores, que finalmente entendieron el sentido de la medida.

El Gobierno canario aprobó un decreto que obliga a los visitantes a realizarse una prueba, ya fuera PCR o de antígenos, y presentarla a la llegada a su lugar alojamiento. A los pocos días, una resolución del Ministerio de Sanidad dejó fuera de juego a los test de antígenos y dejó las PCR como única vía para demostrar la ausencia de coronavirus en los turistas.

La exclusión de los test de antígenos tenía sentido hace unos meses, cuando su índice de acierto era relativamente bajo. Las PCR son más específicas y presentan mayores garantías. Sin embargo, la Unión Europea acepta las pruebas cuando ofrecen un grado de fiabilidad de al menos el 80%. Los actuales test de antígenos están ya por encima del 90% e, incluso, un laboratorio finlandés ha desarrollado una prueba por exhalación que brinda el resultado en solo dos minutos y su nivel de acierto es del 94%.

Además, la PCR se exige 72 horas antes de volar, con lo que es factible que se produzca un contagio en los días que transcurren entre la toma de la muestra y el embarque en el aeropuerto. Pero hay más. La resolución del Ministerio de Sanidad contempla la posibilidad de realizar un test de antígenos a quienes lleguen a España sin la PCR que se exige.

En Canarias saben que solo por esto y por segregar a los pasajeros marítimos y aéreos –no hay exigencias para quienes llegan en coche– basta para tumbar el errático texto legal.

Sin embargo, también son conocedores en la Administración autonómica de que la decisión de los tribunales llegaría con la temporada alta ya terminada, por lo que han optado por el diálogo.

Todos estos argumentos son los que los turoperadores han llevado a Bruselas. La práctica totalidad de las aerolíneas ya han sido rescatadas de la quiebra con dinero público, algunas en más de una ocasión. Ahora están ante la oportunidad de recuperar, al menos en parte, volumen de negocio, pero se encuentran con la “tomadura de pelo a todos los viajeros y a Canarias” que, según las patronales alojativas de las Islas protagoniza el Ejecutivo central.

Las compañías aéreas han multiplicado este mes por 2,3 el número de plazas para viajar entre las Islas y el Reino Unido. Hoy los británicos pueden abandonar el confinamiento y viajar, pero para hacerlo deben desprenderse de hasta 300 euros (280 libras) por persona. El test de antígenos les supondría, gracias a gestiones desarrolladas por la Consejería de Turismo regional, el desembolso de solo 10% de esa cantidad.

El Ejecutivo autonómico de Canarias ha intensificado en las últimas horas las negociaciones con el Gobierno central para impulsar el uso de test de antígenos como alternativa a los PCR para los turistas que viajan a Canarias y valorará tomar una decisión al respecto este mismo jueves en el Consejo de Gobierno.

Un portavoz del Gobierno de Canarias ha explicado a Europa Press que "se mantienen y se han intensificado" las conversaciones para llegar a un acuerdo global que incluya a todos los viajeros que visitan el archipiélago.

En todo caso, el Ejecutivo autonómico valorará tomar una decisión propia este mismo jueves en Consejo de Gobierno. Cabe recordar que Canarias cuenta ya con una norma autonómica en la que los viajeros deben aportar un test negativo en Covid-19 si desean dormir en cualquier tipo de alojamiento turístico del archipiélago.

Las mismas fuentes han especificado que el deseo del Gobierno canario es llegar a ese acuerdo general con el objetivo de impulsar el turismo seguro hacia las islas, que se ha visto perjudicado por el precio de las PCR en algunos países.

En Baleares el sector turístico clama también el permiso de antígen os y no los PCR para los turistas.El Gremi d'Hotels de Barcelona, Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), la organización empresarial española de viajes de empresa Gebta y Vueling han pedido al Gobierno implementar los tests rápidos de antígenos en todos los aeropuertos españoles, como prueba diagnóstica válida para "dinamizar la movilidad entre fronteras y reactivar el turismo".

En un comunicado conjunto, también han pedido al Ejecutivo proactividad en Europa para utilizar los antígenos de manera consensuada en todo el territorio europeo, como "elemento cohesionador y dinamizador" de la libre circulación.

Han asegurado que desplegar armonizadamente estas pruebas rápidas en aeropuertos de origen en todos los países europeos ayudará a recuperar la confianza y restaurar la conectividad aérea: consideran que esto mejorará "sin duda" el turismo, los flujos comerciales y la consiguiente recuperación económica.

PREGUNTAS DESTACADAS





¿Por qué PCR y no test de antígenos?





En realidad es la pregunta que todos se hacen y para la que no existe una respuesta coherente. El índice de fiabilidad de los test de antígenos se sitúa muy por encima del 80% que exige la Unión Europea (UE). Además, la inmediatez del resultado evita el peligro de contagio indetectado entre el día de la toma de la muestra y el del inicio del viaje.





¿Cuál es más caro?





La PCR es notablemente más cara. En el punto de partida de la pandemia y tomando como referencia el Reino Unido, una PCR costaba 280 libras (311 euros) y un test de antígenos, 120 (133). Gestiones desarrolladas por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias con laboratorios locales desembocaron en un notable abaratamiento. Hoy cuesta 29,99 libras (33,40 euros).





¿La disponibilidad es la misma?





No. Las máquinas utilizadas para el análisis en el caso de las PCR no se arranca hasta tener 96 muestras. Además, los laboratorios que las realizan están volcados en la lucha sanitaria, con lo que un viajero no es una prioridad. Sin embargo, los test de antígenos pueden obtenerse de manera mucho más sencilla.





¿Puede realizarse a distancia?





La PCR, no; el tes de antígenos, sí. En este último caso, ya hay laboratorios que remiten al domicilio el correspondiente kit y un médico, a través de videoconferencia guía al usuario, previamente identificado, hasta completar el test. El tiempo de respuesta para el resultado se ha reducido hasta prácticamente los quince minutos. Además, ya existen nuevas tecnologías que permiten obtener el resultado simplemente exhalando, como en un test de alcoholemia, y en solo dos minutos; su fiabilidad es del 94%.





¿Cuál es el futuro a corto plazo con uno u otro?





En el momento actual, solo se admite la prueba PCR. Los problemas para hacerla y tener el resultado en las 72 horas anteriores a la realización del viaje, y su elevado precio desincentivan a los potenciales viajeros. Aerolíneas y turoperadores sostienen hoy que si el Gobierno de España no actúa de inmediato el peligro de quiebra se les acerca.