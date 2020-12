Manuel Navarro: “Los ERTE hibernan el empleo; temo que se conviertan en nuevos parados”

¿Cuáles son los principales retos que afronta en su nuevo cargo?

El principal reto es adaptarnos a las situaciones presentes y futuras, que son bastante malas. Hemos querido idear una organización de acuerdo a nuevas necesidades, con la finalidad de adaptar nuevos modelos económicos a la idiosincracia de Canarias, porque no podemos depender del monocultivo turístico.

¿Hay algún otro sector capaz de absorber todos los empleos del turismo?

En Canarias no, pero por eso debemos tener muchos sectores para que cada uno pueda aportar pequeños nichos de empleo. Como el turismo ninguno lo va a hacer, ni la construcción, ni el sector primario, ni la tecnología, pero creemos que combinándolo todo sí podemos aliviar la dependencia del turismo. Por eso, apostamos por el sector primario, por la creación de cooperativas, por ser una economía más sostenible con nuestro entorno.

¿Qué ocurrirá con los ERTE?

UGT desde el primer momento apostó porque no se pusieran plazos de finalización con el objetivo de no crear incertidumbre. Ahora apostamos porque se renueven y no se den fechas límite. Los ERTE tienen un gran problema, hibernan el empleo, y al final de esa hibernación no sabemos si estos empleos van a ser futuros parados. Ese es el miedo. Por eso, luchamos para que se produzca una reactivación de la economía. Los trabajadores no queremos vivir de los ERTE sino de nuestro trabajo.

¿Se teme que buena parte de esos ERTE se conviertan en ERE el próximo año?

Pensamos que sí. Si el Plan de Reactivación no es el adecuado y si hay una nueva ola de contagios esto va a ser casi insostenible; la economía no se va a sostener e iremos a grandes cifras de paro.

¿Qué opina del retraso del Gobierno central en cumplir con su compromiso de derogar la reforma laboral?

Es algo que demandamos continuamente. Podemos entender que no es fácil derogar una reforma laboral porque implica mucho diálogo social, tener a unas empresas, a unos sindicatos y a un Gobierno dispuestos a ello. Que confluyan todos esos intereses no es fácil y la cuestión no sería solo derogar sino dar una alternativa positiva al mundo laboral.

¿Se conformaría solo con derogar los aspectos “más lesivos” como apunta el Gobierno?

No. Queremos ir mucho más allá. Una ley laboral debe no solo marcar pautas en cuestiones de la legislación sino además debe apostar por poner soluciones sobre la mesa, también para las empresas. Entre más contentos están los trabajadores son más productivos. Una alternativa puede ser, por ejemplo, bajar el número de horas semanales de trabajo, algo que UGT ya propuso en 2018, reducir a 32 el número de horas semanales de trabajo y complementar las 40 horas con formación.

El Ejecutivo central apunta que lo está estudiando, ¿sería una buena medida para fomentar la contratación?

Con la robotización de los medios de producción lógicamente la mano de obra va a ser menos necesaria. Por tanto, habrá que tomar alternativas con respecto al tiempo dedicado a trabajar. La experiencia a nivel europeo dice que cuanto más descansado está el trabajador más produce y se reparte más los puestos de trabajo sin tener que llegar a tocar el salario. Durante la pandemia en Canarias se demostró que empresas que fueron a ERTE parciales mejoraron su actividad económica.

Trabajo ha anunciado su intención de subir el salario mínimo para 2021, ¿es el momento?

Volveremos a ver quejas de la patronal diciendo que van a hundir la economía cuando lo que hemos visto cuando se ha subido de 736 a 950 euros ha sido una reactivación económica.

¿Beneficiará más a Canarias teniendo en cuenta que tiene de media salarios más bajos?

Canarias tiene que apostar por la calidad en el empleo y eso no tiene que ver solo con las condiciones laborales sino también con los salarios. Creo que Canarias no debe estar a la cola del país en cuestiones de salario.

¿Se ha resuelto ya el colapso en el pago de las prestaciones por parte del SEPE?

Es difícil porque no es un problema de ahora. Primero están las cuestiones informáticas y la tecnología que usa la administración general del Estado, que es arcaica. Y segundo, durante una década la tasa de reposición de los empleados públicos han quedado mermadas a cero o al 10%. Esto quiere decir que cada año que pasa el 90% de los trabajadores que se jubilan no se reponen. Esto ha hecho que baje la atención a los ciudadanos de forma muy importante. Tenemos pocos recursos tecnológicos y pocos recursos humanos. Hay que actualizar la tecnología de los trabajadores, más ahora, que se va a apostar por el trabajo telemático. Tienen que ser la administración y las empresas las que apuesten por esa tecnificación.

¿Se está cumpliendo la normativa del teletrabajo?

En el mundo de la empresa todavía no existe la inversión suficiente y todos los gastos corren a cargo del trabajador. Estemos en la situación en la que estamos y se está cumpliendo poquito. Pero no vamos a decir que hay malas intenciones al respecto. Demos tiempo.

¿Está llegando el Ingreso Mínimo Vital a todos los que lo necesitan?

Es una medida fabulosa, pero sigue teniendo el problema del acceso de las personas más vulnerables que no cuentan con la tecnología para poder arreglar el procedimiento. El problema es que está el dinero, pero somos muy lentos. Creo que el ministro está pensando en otras posibilidades de atención para estas familias.

Una de las críticas que ha recibido esta medida es que desincentiva la búsqueda de empleo, ¿es así?

Eso es llamar vagos a los ciudadanos. Desde UGT no podemos tolerar este tipo de afirmaciones porque vivir de la caridad es algo que no le gusta a nadie. Confiamos en que los trabajadores quieren y necesitan trabajar y si se hace una medida de este tipo es para dignificar la vida de los que no pueden hacerlo.

¿Es sostenible el sistema de pensiones?

Nosotros siempre hemos creído que las pensiones, partiendo de la aportación de los trabajadores , son totalmente sostenibles. El problema es que ha sido la caja donde todo el mundo ha cogido dinero para otras cosas, pero eso no lo hace menos sostenible.

¿No cree que sea necesario financiar la caja de las pensiones a través de algún impuesto?

El sistema es totalmente sostenible, lo que lo hace insostenible es que la caja se utilice para otras cosas. Las personas que consideran eso es porque tienen otros intereses, como hacer fondos de pensiones privados, que son totalmente lícitos, pero que no pueden ir en detrimento de la garantía de las pensiones, que son el premio al trabajo de muchos años.

¿Cómo afectarán en las Islas las fusiones bancarias?

El Santander quiere cerrar el 60% de sus oficinas en la provincia de Santa Cruz y el 40% en Las Palmas. Una banca que ha sido rescatada con miles de millones de euros. En Canarias se van a ver afectados unos mil trabajadores por el ERE. También estamos preocupados por la situación en otros sectores como Correos, con el cierre de oficinas que consideramos que son un servicio público. También por los trabajadores del sector de la alimentación, que lo han dado todo durante la pandemia poniendo su vida en riesgo. Ahora estas empresas que, de hecho, han visto incrementadas sus ganancias, les niegan la pausa del bocadillo y sus días de descanso. Hay un aviso de huelga porque no podemos tolerar estas pérdida de derechos.