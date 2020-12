Empresas y trabajadores piden al Estado el rescate urgente del sector turístico

El sector turístico canario no puede más. El varapalo que le ha propinado el Gobierno británico es la gota que colma el vaso. El panorama parecía aclararse con la autorización de los test de antígenos; se oscureció con la negativa del Ministerio de Sanidad; y acabó por pintarse de negro con el veto del Reino Unido. Y todo ello en apenas tres días. Una coyuntura que ha propiciado la unión de patronal y sindicatos para exigir al Estado el urgente rescate del sector. Todos coinciden en que hay miles de empresas y decenas de miles de puestos de trabajo que no pueden esperar a que se ponga en práctica el plan de recuperación del Ejecutivo central. El plan depende de los fondos europeos y no será hasta junio, en el mejor de los casos, cuando los dineros empiecen a moverse. Seis meses por delante en los que si el Estado no lanza un flotador al que agarrarse, el hundimiento no tardará en llegar. “Hace falta una ayuda inmediata que permita que las empresas, y con ellas sus trabajadores, sobrevivan”, resumió el secretario general de la división tinerfeña de la CEOE, Eduardo Bezares.