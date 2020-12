Test gratuitos en 67 laboratorios para evitar el rebrote posnavideño en las Islas

El dispositivo canario para evitar rebrotes de covid por contagios durante las fiestas navideñas toma forma. Un total de 67 laboratorios, cinco de ellos situados en el Archipiélago, realizarán los test gratuitos a todos los residentes canarios que en la actualidad viven en la Península, perfil que encaja netamente con los jóvenes que estudian en la España continental y retornan en estas fechas. No obstante, la gratuidad no está dispuesta solo para ellos, sino para todos los que mantienen residencia en Canarias pero pasan temporadas en otro punto del estado por cualquier razón, académica o no.