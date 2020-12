El campo espera aún por la ayuda del Estado para riego de este año

La agricultura canaria todavía sigue esperando por la ayuda que debía llegar del Estado este año para compensar el sobrecoste que tiene el agua de riego en el Archipiélago. El Gobierno central todavía no ha transferido al Ejecutivo regional los ocho millones de euros destinados para este fin , por lo que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca no ha podido poner en marcha la convocatoria para repartir este dinero entre los regantes isleños. Un retraso que preocupa al sector primario de Canarias, ya que los fondos se pederán si el Consejo de Ministros no los aprueba antes del 31 de diciembre de este año.