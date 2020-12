El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende elevar de 25 a 35 años de cotización el periodo para estimar la cuantía de la pensión de jubilación. Según las fuentes consultadas, la propuesta figura en un borrador que Escrivá planteó al resto de ministros del área económica del Gobierno, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (Cdgae) de la semana pasada, como medida para contribuir a ajustar las cuentas de la Seguridad Social.

Escrivá rechazó ayer hacer ningún comentario sobre esta propuesta. “Tengo que ser prudente y el Gobierno en general debe ser prudente”, dijo en respuesta a las informaciones publicadas por La Vanguardia y El Mundo al respecto , en contra del criterio de Unidas Podemos.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser pregunta por posibles “recortes” en las pensiones futuras derivados de la ampliación del periodo de cómputo afirmó que estos “no están contemplados en el programa de Gobierno”. La portavoz de Podemos, Isa Serra, manifestó su rechazo a la propuesta y dijo que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será “ir hacia atrás”. Desde la formación morada se interpreta que ampliar el periodo de cálculo sería una forma de bajar las pensiones.

El ministro de Seguridad Social no quiso alimentar la polémica y se remitió a sus negociaciones con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, a cuya mesa no habría llegado aún de manera formal esta propuesta. No obstante, fuentes sindicales avanzaron que sería “inadmisible” una propuesta de este tipo. “Esperamos que no sea cierto y que ni siquiera sea un globo sonda”, apuntaron.