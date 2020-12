Más de cien hoteles cuelgan el cartel de ‘Se vende’ en plena crisis turística

El número de hoteles en venta se multiplica con el paso de las semanas. La crisis turística desatada por la pandemia ha degenerado en un crac cuya verdadera dimensión aún está por ver. Muchas empresas se ven así obligadas a desprenderse de sus establecimientos, o de parte de los mismos, y de proyectos a medio hacer. Son demasiados meses sin ingresos suficientes para llevar a cabo los planes de expansión que el coronavirus ha truncado. En este escenario, no resulta extraño que en los principales portales inmobiliarios ya se cuenten más de un centenar de alojamientos turísticos a la venta en Canarias. Ni siquiera es posible saber el número exacto porque en no pocos casos los hoteles o apartamentos se ofertan en lotes. Pero eso sí, los que están identificados se venden por un montante global de casi 300 millones de euros. En concreto, por la friolera de 293,8 millones, y eso, cabe insistir, sin contar los que se traspasan en packs y los que no especifican el precio. Así pues, los activos hoteleros a la venta en las Islas en realidad ya superan con creces esos 300 millones de euros. Con todo, el mayor problema para el sector en el Archipiélago no son las ventas en sí mismas, sino el riesgo cada vez más cierto de acabar malvendiendo por la asfixia que sufre el negocio. Los fondos de inversión están al acecho para cazar gangas, hasta el punto de que se están constituyendo fondos de capital riesgo con el objetivo expreso de aprovechar la coyuntura y comprar hoteles en Canarias a bajo precio.