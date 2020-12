La nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido (y también en Bélgica, Países Bajos e Italia) vuelve a poner en alerta al turismo canario, pendiente de las medidas que se tomen y teniendo en cuenta que varios países han decidido un cierre de vuelos con el destino inglés.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha abogado por una respuesta común de todos los países de la Unión Europea con las fronteras ante la nueva cepa. Torres recordó que los aeropuertos son competencia del Gobierno de España.

"Estoy convencido que se tomará la decisión más adecuada de acuerdo a la situación científica y al grado de afectividad que tenga he hecho de que aparezca una nueva cepa en el Reino Unido", concluyó.

De momento, España no ha cerrado los vuelos con el país británico. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha garantizado una pronta decisión al respecto y que afectaría al transporte tanto por vía aérea como por mar, y ha dicho que se anunciaría en cuestión de horas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado igualmente por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España "no hay constancia" de que haya presencia de esta cepa, pero eso no quiere decir que no esté.

Illa ha concretado que este fin de semana habló con su homólogo en Alemania y también con el británico, así como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto y el Gobierno está valorando qué hacer, y ha apuntado que con esta nueva cepa puede aumentar la transmisibilidad pero no está demostrado científicamente aún, sino que "es una posibilidad".

El ministro ha recordado que desde el 23 de noviembre las personas que llegan a España de países de riesgo deben hacerse una PCR y ha subrayado que se han "reforzado los mecanismos" de control en los aeropuertos y que no hay incidencias, y ha pedido esperar a lo que se decida en la reunión a nivel europeo.

Restricciones en Reino Unido

Durante el fin de semana, han sido 277 vuelos los procedentes del Reino Unido llegados a España. Según los primeros datos, la nueva cepa del virus es más contagiosa pero no causa efectos más graves. El Gobierno británico ha adoptado nuevas restricciones a la movilidad para frenar su difusión.

Por su parte, la Unión Europea acordará "en las próximas horas" un protocolo sanitario "sólido" para reabrir los viajes con el Reino Unido, interrumpidos con muchos países tras la aparición de una nueva cepa de la covid-19, indicó este lunes el ministro francés de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari.

"En las próximas horas, a nivel europeo, vamos a poner en marcha un protocolo sanitario sólido para que los flujos desde el Reino Unido puedan retomarse", indicó Djebbari en la red social Twitter tras el Consejo de Ministros en su país.