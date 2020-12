Canarias pierde 34.000 turistas británicos a la semana por la suspensión de vuelos

En la semana del 21 al 27 de diciembre, el Archipiélago tenía programados 363 vuelos desde el Reino Unido, lo que equivale a 52 aviones diarios de media –porque hay días con mucha más operativa que otros–. En total, el número de plazas es de 69.073, que en otras épocas habrían tenido una ocupación cercana al 95%, es decir, unas 65.000 personas. No obstante, la ocupación de los vuelos internacionales en estos últimos meses está siendo muy inferior, en torno al 50%, por lo que Promotur estima que semanalmente podrían llegar unos 34.000 turistas británicos que ahora ya no vendrán.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, explica que aunque el blindaje contra el virus resulta esencial, éste anula la demanda vacacional hacia las Islas que existía por parte del mercado británico, relativamente positiva a pesar de la pandemia. “Se trata de un duro golpe que recibe de nuevo un sector que ya se encontraba extremadamente debilitado”, asevera Castilla, que aunque no quiere dar por perdida la temporada alta de invierno –que dura hasta marzo– sí reconoce que la nueva piedra en el camino de la recuperación duele más al producirse en diciembre, uno de los mejores meses para el destino.

Sin duda, Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la suspensión de vuelos con Reino Unido al ser el enclave preferido por los viajeros británicos para pasar las Navidades. El 85% de las reservas que se han cancelado desde este país en los tres últimos días tenían como destino al Archipiélago. Pero no sólo las Islas se han visto afectadas por este veto: hasta el 68% de las reservas británicas que se habían realizado para venir a España para estancias entre el 22 de diciembre y el 15 de enero se han cancelado, el 37% de ellas desde el domingo, lo que ha generado un nuevo gran impacto en el sector, según la agencia de viajes online Destinia.

Esta prohibición no afecta a ciudadanos españoles o residentes, por lo que no se ha producido la anulación total de los vuelos, que siguen manteniendo la ruta regular, pero sí ha disparado las cancelaciones de ingleses que venían a España en estas fechas. “Estos cambios generan una gran problemática para el sector turístico ya que la gestión y operativa de los hoteles se hace inmanejable. No se puede estar abriendo y cerrando negocios de un día para otro, un día se abren fronteras y se recupera la demanda y al día siguiente se vuelve a cancelar todo. La incertidumbre es absoluta”, lamenta el director general de Destinia, Ricardo Fernández.

Los hoteles resisten

A pesar de esta incertidumbre empresarial, los hoteleros canarios han optado por aguantar este nuevo chaparrón y no tomar todavía decisiones drásticas como la de cerrar sus complejos. Es el caso de RIU, Barceló, Lopesan, Cordial Hoteles y Servatur, que seguirán operando con sus establecimientos alojativos, aunque en el caso de Barceló han decidido retrasar la apertura del Allegro Isora, prevista para el pasado 18 de diciembre.

Esta cadenas comparten la misma estrategia empresarial, la de ser cautas y aguantar al menos hasta enero, aun a costa de una ridícula ocupación, a la espera de que los resultados de la vacuna sean óptimos y sirvan para recuperar la movilidad e impulsar el sector turístico. “La reactivación llegará de la mano de la vacunación”, asegura Nicolás Villalobos, director general de Be Cordial Hotels & Resorts. “Los hoteles que mantenemos abiertos están con unas ocupaciones mínimas, pero preferimos tenerlos operando porque en caso de reactivación del mercado, siempre cuesta más empezar de cero”, explica Carlos Sotelo, director comercial de Servatur.

El Gobierno regional suspende los test de antígenos a los foráneos hasta que el TC resuelva

También el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoce que el cierre del espacio aéreo con el Reino Unido “es un varapalo desde el punto de vista turístico”, aunque defiende que “lo primero es la salud” y resalta la importancia de que este domingo se comience a administrar la vacuna de Pfizer en todas la islas y que en la próximas semanas vaya a llegar una segunda vacuna para España.

Donde ha tenido menos suerte el Gobierno de Canarias ha sido a la hora de apostar por los test de antígenos para los turistas foráneos que llegan a las Islas, después de que el Ejecutivo central –formado también por PSOE y Podemos– rechazara de plano esta prueba y sólo aceptara como válidas las PCR. La Abogacía del Estado recurrió al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que Canarias había invadido sus competencias y el TC admitió a trámite este recurso el 18 de diciembre, suspendiendo los apartados relacionados con los test hasta que se pronuncie sobre el contencioso.

A la espera de que la justicia falle en este conflicto, el Ejecutivo regional ha decidido dejar sin efecto de forma transitoria el cierre perimetral de la comunidad autónoma, aprobado el 9 de diciembre. En el citado decreto, el Gobierno de Canarias daba por válidos los test de antígenos a los turistas extranjeros, en contra del criterio del Gobierno de España. Para evitar distorsiones, ayer el presidente del Ejecutivo regional firmó otro decreto por el que quedan suspendidas todas las disposiciones del anterior, lo que no afecta a a las medidas específicas adoptadas el pasado 16 de diciembre para Tenerife, que incluyen diversas restricciones para las fiestas navideñas.