Jet2 da el cerrojazo a la campaña de Navidad y no volverá hasta pasado Reyes

Sin conexiones con Reino Unido, las aerolíneas y operadores turísticos no tienen mucho margen de maniobra, así que no les queda otra opción que cancelar. Es el caso de Jet2, el principal turoperador británico en las Islas, que ayer anunció que daba el cerrojazo a la campaña de Navidad con Canarias, además de con Turquía y Madeira. Los vuelos y paquetes vacacionales quedarán suspendidos hasta el 5 de enero –el día en el que, si la nueva cepa está controlada, se levantarían las restricciones de movilidad entre España y Reino Unido– en el caso de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, mientras que Jet2 tardará todavía más en regresar a Fuerteventura, donde no tiene previsto retomar operaciones hasta el 8 de febrero, según confirma el turoperador.