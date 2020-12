Papas y jamones suben de precio con el nuevo AIEM y bajan las pastillas para la tos

Los importadores, principales afectados por el AIEM calificaron la publicación ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) como “una inocentada”. Desde la consejería que dirige el también vicepresidente autonómico, Román Rodríguez, se incidió en que las modificaciones “se producen tras dos años de consultas con las organizaciones de productores a los que incumbe” el arbitrio. “Las principales”, según Hacienda, respaldaron los cambios, que han obtenido el visto bueno de las autoridades europeas.

Sin embargo, Pedro Peña, presidente de Adican (Asociación de Importadores de Canarias), rechazó cualquier intento de aparentar “unidad. Jamás se contó con nosotros”, afirmó y recalcó que Rodríguez y su equipo no han atendido “ni una sola de las alegaciones” que remitió el colectivo.

Entre estas se incluía la petición de no gravar artículos que se producen en el Archipiélago y se venden sin problema. “Pedimos la definición, para ahora y el futuro, de criterios objetivos”, explicó Peña. Es decir que se fije una horquilla de cuota de mercado fuera de la cual no haya posibilidad de incluir el producto en el listado. Por ejemplo, si la producción canaria de quesos copa el 80% del mercado, “no necesitan ayuda”, detalló el presidente de Adican. Al contrario, si el volumen de un artículo generado en las Islas no cubre el 20% de la demanda, “tampoco, porque importarlo es una necesidad evidente”.

La actualización encarece los embutidos, el pollo o la panceta que no son ‘del país’

Con el añadido de que tendría que ser un organismo independiente el que determine cuál es “la cuota de mercado real. Actualmente, el cálculo lo realiza el Gobierno de Canarias con unos datos que a nosotros no nos cuadran”, afirmó Peña, también integrante de la Junta Directiva de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme).

El espíritu declarado por el AIEM es el de proteger la industria y el sector primario locales. Si se encarecen los productos importados en un 5%, un 10% o un 15%, se incrementa la competitividad de la producción canaria. Los industriales han señalado en más de una ocasión que tendrían que cerrar en caso de que alguien decidiera acabar con el arbitrio.

Sin embargo, los importadores aseguran que esta herramienta no ha servido para cumplir ninguno de los objetivos declarados en su puesta en marcha. Pedro Peña expuso que, “después de 20 años durante los cuales los canarios han aportado 3.000 millones de euros” a través de esta figura fiscal, “la industria no ha creado ningún puesto de trabajo, es de las que menos valor añadido aporta y también está a la cola en investigación, desarrollo e innovación”.

En definitiva, al presidente de Adican le resulta “evidente” que durante esos dos decenios “las necesidades de financiación” de los sectores protegidos no han mejorado; es decir, “no han logrado incrementar su competitividad”.

Además de los productos ya reseñados que se estrenan en el listado del AIEM y que tendrán desde el viernes un gravamen del 5%, se incluyen otros como la carne de cabra, las zanahorias, las habichuelas, algunos tipos de vidrio, el dióxido de carbono, los licores o los chándales. El viaje contrario –salen del AIEM– lo realizan las conservas de pescado, los huevos de codorniz, la trucha ahumada, la ropa de cama y mesa, o los zumos de naranja, manzana y piña siempre que se adquieran al por mayor (envases de más de 150 kilogramos).

Los importadores sostienen que la tasa se ha revelado inútil para mejorar la industria

También hay un grupo de productos para los que se incrementa el tipo desde el 5% actual al 10%. Por ejemplo, el pollo, la panceta, los embutidos (salvo los que tienen denominación de origen protegida), la mayoría de los chocolates –incluido el blanco–, los caramelos, la mayor parte de los vinos o el pienso para animales (salvo el destinado a la acuicultura). Del 10% al 15% pasan papas, verduras, jamones, carne de cerdo o helados.

Entre las propuestas remitidas por los importadores a la Consejería de Hacienda se incluía la de establecer periodos de revisión más cortos que los actuales para mantener el sentido que declara el AIEM. “Ahora se renueva cada siete años y nos hemos encontrado con que durante ese tiempo se ha dejado de producir en las Islas alguno de los artículos incluidos en el listado. Los ciudadanos han pagado más caro un product o con la disculpa de proteger algo que ya no existía aquí”, lamentó Peña.

Ese es otro de los caballos de batalla de los importadores y de Cecapyme en general. Con el ejemplo anterior en la mano, sostienen que el AIEM tiene un “sentido recaudatorio” y que son los ciudadanos los que pagan más por productos que, de no existir el arbitrio, tendrían un precio más bajo.

“No es casual que Canarias tenga la cesta de la compra más cara”, resumió el presidente de Adican, para quien esta circunstancia cobra más gravedad “en la situación actual” de empobrecimiento generalizado por culpa de la pandemia global de coronavirus. A su juicio, “la industria se ha acomodado” al calor del AIEM y “utiliza todas las artimañas posibles para seguir incluyendo productos en el listado”. Peña advirtió que seguirán “denunciándolo”, porque, “al final, lo que está ocurriendo es que los consumidores pagan más”.