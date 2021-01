“Los diputados y senadores canarios no se han unido frente al Gobierno”

Si analizamos las diferencias que existen entre Canarias y el resto de España, vemos que los afiliados a la Seguridad Social han caído un 4,5% frente al 1,3% nacional, que el paro registrado es del 29,1% frente al 18,6% o que los ERTE están en el 10,8% frente al 3,9%. Si a eso le añadimos que el Archipiélago tiene unos fueros propios que deben ser respetados, como nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro Régimen Económico y Fiscal, así como nuestra condición de RUP, está claro que todo eso exige un trato diferenciado.

¿Por qué aquí no se han respetado estas singularidades y en otras regiones sí?

Hemos visto con tristeza que esto no ha ocurrido aquí pero sí en otra comunidades que lo necesitan menos, pero que tienen una posición de fuerza en el Parlamento superior a la nuestra y de las que depende la estabilidad del Gobierno de España. Los diputados y senadores canarios no han conseguido conformar un grupo homogéneo para plantar cara al Estado.

“Si los ERTE se convierten en ERE, podemos alcanzar el 40% de paro, lo nunca visto antes”

¿Por qué se produce este ninguneo a Canarias si el Gobierno central y el regional comparten colores políticos?

En Canarias sí hemos logrado hacer un frente común. El presidente Ángel Víctor Torres ha contado desde el minuto uno con el apoyo cerrado de organizaciones empresariales, sindicales y los principales grupos de la oposición. Hemos sabido tejer consenso con el objetivo de fortalecer la capacidad negociadora de Torres con el Ejecutivo de España. Debemos estar satisfechos de tener a un presidente capaz de aglutinarnos a todos, así como de que todos hayamos sido responsables para darle el respaldo que necesitaba para ser fuerte en Madrid.

Sin embargo, este apoyo se ha quedado corto.

Gracias a eso se ha logrado la prórroga de la Reserva para Inversiones en Canarias de 2016, para que ésta se pueda materializar en 2021, algo que el presidente ha trabajado personalmente gracias a este respaldo. Pero ha llegado el momento de que reciba el apoyo del Parlamento de Canarias y que éste se pronuncie sobre las adaptaciones que hay que hacer del REF, así como de la necesidad de dotar a las herramientas de efectividad y seguridad jurídica.

“Hay una parte de la administración que no ha cambiado su forma de trabajar a pesar de estos duros diez meses. Hay que tramitar antes los proyectos porque detrás de ellos hay mucha gente que se puede quedar en la cuneta”

Tampoco en el ámbito de la migración se ha tenido en cuenta el sentir de la sociedad canaria.

Los ciudadanos han percibido cómo Madrid nos ha dejado absolutamente abandonados ante un problema que era de su competencia. La tragedia humanitaria que supone una crisis migratoria como la vivida los últimos meses no admitía esa dejación. El sector privado y las administraciones públicas canarias tuvieron que ir al rescate de esas personas que llegaban a playas europeas, aunque algunos no nos consideren así. En Madrid tardaron muchísimo tiempo en tomar conciencia del grave problema, no supieron salvar la lejanía.