Compromiso para ampliar los ERTE hasta mayo que sabe a poco en Canarias

El acuerdo para mantener la regulación extraordinaria de los ERTE caduca el 31 de enero. Un total de 79.206 canarios se encontraban afectados por uno el pasado mes de diciembre, según los datos aportados por el Ejecutivo canario. Una cifra alejada de los 231.537 afectados que había en abril, pero que continúa siendo muy alta debido a la paralización de la actividad turística, determinante para la economía en el Archipiélago, que hace que la ampliación de los ERTE sea esencial para Canarias.

Para consensuar su prórroga, el Gobierno estatal mantuvo ayer una reunión con representantes de sindicatos y empresarios en la que ofreció ampliar los ERTE hasta final de mayo en las mismas condiciones que las de la última prórroga aprobada el pasado mes de septiembre. Aunque las posturas del Ejecutivo y los diferentes agentes sociales se encuentran cercanas, sindicatos y patronal descartaron hablar de preacuerdo, ya que aseguraron que todavía deben analizar el texto del Ministerio de Trabajo de cara a la reunión que mantendrán este lunes.

Los empresarios piden suavizar la obligación de mantener el empleo seis meses

En el caso de la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, pidió ayer suavizar la prohibición de despedir a trabajadores afectados por un ERTE en esta nueva prórroga. Para ello, requirió que se permita a las empresas ajustar plantillas sin tener que devolver las exenciones correspondientes a todos los trabajadores del ERTE, sino solo las que corresponden al empleado despedido.

Actualmente, el acuerdo de los ERTE precisa que las empresas que se acojan están obligadas a mantener el empleo durante seis meses, ya que en caso de incumplir esta condición deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores en ERTE.

Garamendi argumentó que tendrán que existir ajustes de plantilla “nos guste o no”, ya que a diferencia de lo que ocurría en marzo las empresas ahora tienen problemas de solvencia.

El secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, aseguró que la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo ha sido acogida con “satisfacción” por parte de los empresarios, aunque “quedan flecos importantes” que negociar y afirmó que la CEOE hubiera preferido que se ampliaran al menos hasta finales de junio.

Prorrogar los ERTE hasta que la actividad económica se recuperara es lo que hubiera escogido el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, quien señaló que el Archipiélago es la comunidad que más necesita la ampliación de este mecanismo. Valoró la buena sintonía que existe entre las tres partes que conforman la negociación, por lo que espera que no haya demasiados cambios en este nuevo acuerdo y que se produzca la próxima semana, tal y como han apuntado también fuentes del Ejecutivo central, que esta vez no quiere agotar el plazo para prorrogar los ERTE, como ya ocurrió en septiembre, y evitar así la incertidumbre a las empresas y trabajadores.

El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, consideró que no es conveniente “poner plazos” a los ERTE sin saber en qué situación se encontrará la crisis sanitaria en mayo y valoró como fundamental “que se garantice el empleo” y que el contador de las prestaciones por desempleo “continúe estando a cero” para que los trabajadores que puedan ser despedidos conserven todo el paro acumulado.

“Mantener todo el empleo será imposible si los ERTE acaban en mayo”, sostuvo el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) José Cristóbal García, quien indicó que el Ejecutivo central “no es consciente de la situación de las empresas”, por lo que apuntó que además de los ERTE “también se deben poner en marcha líneas de apoyo directas para mantenerlas vivas”.

También valoró ayer el preacuerdo para la prórroga de los ERTE el presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, quien apuntó que “si en alguna comunidad está justificada esa ampliación es en Canarias”, ya que la crisis se ha alargado tanto “que impide que las empresas estén en disposición de recuperar el empleo”.

Mirna Ortega

Trabajadora del sector turístico

“Los ERTE tendrían que haber sido indefinidos desde el primer momento, tememos por nuestro empleo y la incertidumbre nos está pasando factura”

Mirna Ortega, segundo maitre en un hotel canario, se encuentra afectada por un ERTE desde el pasado 26 de marzo. “La reducción de ingresos ha sido enorme, en 2020 gané un 50% menos que el año anterior, algo que te obliga casi a hacer un trabajo educativo con tu familia para adaptar tus gastos a la nueva situación”, asume. Bajo su punto de vista, “los ERTE debieron convertirse en indefinidos desde el primer momento”, ya que la incertidumbre de no saber “si vamos a seguir cobrando o si se van a perder nuestros puestos de trabajo nos pasa factura psicológicamente”. Ortega asegura que este mecanismo “aporta tranquilidad, pero no es la panacea” y quiso poner el foco en la situación de miles de mujeres, mayoría en el sector servicios, que como ella deben sacar adelante a su familia con unos ingresos muy mermados.

Paco González

Empleado del sector servicios





“Las fiestas de Navidad se han vivido este año de manera muy diferente en mi casa, solo le he podido regalar a mis dos nietas y con mucho esfuerzo”





La crisis sanitaria convirtió el pasado 19 de marzo a Paco González en uno de los miles de trabajadores del sector turístico en Canarias que se vio afectado por un ERTE. Una situación de la que no ha podido salir desde ese momento y que ha condicionado su vida durante los últimos meses. “Al principio pensábamos que esto sería cuestión de poco tiempo, pero ahora las expectativas negativas afectan mucho”, sostiene. Este año, con unos ingresos que se han visto reducidos a la mitad, la Navidad ha sido muy diferente en su casa. “Solo he podido regalarles a mis dos nietas y con mucho esfuerzo y un presupuesto muy restringido”, lamenta. Por eso, aunque valora la ampliación de los ERTE al menos hasta el 31 de mayo, lo que verdaderamente querría “es que se pudiera reactivar la economía y volver a trabajar”, ya que según asegura si la situación no se soluciona pronto “muchas empresas no van a volver a abrir”.