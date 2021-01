La falta de ayudas y la subida de cuotas abocan al cierre a 32.000 autónomos

Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos más golpeados por la crisis del coronavirus, si no el que más. Y los autónomos canarios están entre los más vapuleados del país porque la parálisis del turismo perjudica al Archipiélago con especial intensidad. También los empleados por cuenta propia de la Comunidad Autónoma se ven así en peor situación que los del resto de España dentro de una coyuntura ya de por sí muy difícil para todos. Ante este panorama, no resulta extraño que entre un 20 y un 25% de los autónomos isleños —uno de cada cuatro— esté en riesgo de perder su negocio. Es más, ya no solo se trata de la falta de ayudas directas para evitar miles de quiebras —la patronal y los sindicatos de la región llevan meses exigiendo al Gobierno central un plan de rescate específico para las pymes canarias—, sino que, por si fuera poco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha subido la cuota mensual de la Seguridad Social en medio del mayor deterioro económico desde la Guerra Civil.