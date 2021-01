¿Quién no ha pensado que su casa, por muy limpia que esté, necesita algo que le haga oler mejor? ¿Tienes un ambientador, pero no te gusta y quieres cambiarlo? Mercadona es el mejor aliado para estos casos, puesto que la cadena de supermercados con origen valenciano no deja de lanzar productos para todos los gustos, y el último en llegar a las tiendas ha seducido como nunca antes: un ambientador con olor a caramelo.

Este complemento perfecto para el hogar cuesta tan solo 1.80 euros, y es uno de los productos estrella en la cuenta de Instagram conocida como Mercadona Novedades; en una época en la que nuestra casa huele a colonia, a pino o a limón, este ambientador es muy diferente y deja una fragancia que enamorará a tus invitados.

Eso sí, si quieren conseguir las últimas unidades disponibles, no duden en ir corriendo al Mercadona más cercano, porque al igual que ha ocurrido con otros productos de la marca de Juan Roig, este ya está sufriendo las consecuencias de la fama, y muchas estanterías se encuentran en estos momentos completamente vacías.