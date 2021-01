Las bajas laborales por la Covid-19 se duplican en las Islas tras la desescalada

El número de trabajadores que han tenido que cogerse la baja por culpa del coronavirus se ha duplicado en Canarias desde que en junio comenzara la llamada desescalada. Ya son más de 45.000 los autónomos y asalariados que se han visto obligados a ausentarse del trabajo por haber contraído la enfermedad o para someterse a cuarentena ante la sospecha de estar infectado. Para hacerse una idea de la magnitud de esta cifra basta con apuntar que supone un 6% del total de ocupados afiliados a la Seguridad Social en la región. Es decir, que seis de cada cien trabajadores de la Comunidad Autónoma han estado de baja por la Covid-19 cuando aún no ha transcurrido un año desde el estallido de la pandemia en España. Y no se trata de bajas de corta duración, entre otras cosas porque es necesario aislarse entre diez y 14 días para no propagar la enfermedad. De hecho, esos aproximadamente 45.000 ocupados isleños han estado en situación de incapacidad temporal por el SARS-CoV-2 una media de 15 días y medio. Con todo, no es el Archipiélago la comunidad con mayor prevalencia de la Covid-19 entre los empleados en activo, como tampoco la que soporta las bajas de mayor duración, algo que está en consonancia con el hecho de que las Islas no hayan sufrido la pandemia con tanta intensidad como otras autonomías —lo que en ningún caso quiere decir que no la hayan sufrido—.