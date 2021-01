En plena ola de frío y con los precios de la luz alcanzando máximos históricos, se ha abierto una nueva grieta en el Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos coinciden en que están trabajando para cumplir las medidas que pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en materia energética. Todas, menos una: terminar con los llamados 'beneficios caídos del cielo' que reciben algunas empresas eléctricas. Este punto ha llevado a los morados a comenzar una campaña de presión sobre sus socios.

"El Gobierno debe abordar ya medidas que terminen con la sobrerretribución que hoy reciben en el mercado mayorista las centrales nucleares e hidroeléctricas", sostienen fuentes de Unidas Podemos que lamentan que los socialistas estén retrasando este tipo de iniciativas. A este respeto, la ministra de Igualdad y 'número dos' de los morados, Irene Montero, ha denunciado que "en una crisis como esta se ve que el precio de la luz se incrementa un 100 % cuando el de producción de la energía aumenta un 4%". "Hay realmente una situación abusiva", ha sentenciado.

Según explican en las filas del partido de Iglesias, las empresas que explotan las centrales hidroeléctricas y nucleares reciben beneficios porque "ya se es reconocieron en su día unos Costes de Transición a la Competencia" que les permitieron "recuperar sus inversiones iniciales". Así, sostienen que ahora es necesario redirigir esos beneficios hacia una reducción directa del coste del consumo eléctrico.

Campaña electoral

El toque de atención de Unidas Podemos al PSOE llega en un momento crítico en el que el Gobierno está recibiendo reproches políticos y sociales por el incremento del precio del megavatio-hora hasta los 90 euros. En este sentido, Montero ha insistido en que "es evidente que la factura de la luz está subiendo y es un problema al que el Gobierno tiene que dar respuesta". No obstante, la dirigente morado ha dejado caer que su peso político con 35 diputados no les permite exigir reformas más contundentes: "Hay cosas que quieres hacer pero como socio minoritario no se pueden imponer".

Una de las propuestas que los morados lanzaron durante la campaña electoral, pero que después no lograron incluir en el acuerdo de coalición es la nacionalización de una empresa eléctrica. Ahora, varios dirigentes de Unidas Podemos llevan días compartiendo un vídeo en el que lamentan la tibieza del PSOE para tomar decisiones contundentes como esta y llaman a la ciudadanía a darles mayor peso parlamentario en las elecciones prevista para 2024 con la idea de que puedan llevar a cabo reformas de mayor calado.

El "esfuerzo mantenido"

El PSOE no han tardado en dar respuesta a la presión de sus aliados en el Gobierno. Fuentes socialistas recuerdan que "ha habido un esfuerzo mantenido por parte del Gobierno" para lograr un sistema sostenible ambientas y socialmente y de cara a evitar la pobreza energética de los consumidores vulnerables. "Seguimos trabajando para mejorar el funcionamiento del mercado y la protección del consumidor", sentencian.

Sobre las medidas que ya se han implementado, los socialistas destacan que desde que Sánchez llegó a la Moncloa se ha eliminado el impuesto al sol, se ha promocionado el autoconsumo y el autoconsumo compartido, se ha apostado por la eficiencia energética y han trabajado para reducir el coste fijo de las tarifas energéticas con la creación de un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico. Unos cambios que, señalan, son "muy importantes" y, además, dan cumplimiento al acuerdo de coalición.