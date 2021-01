Récord de gasto en pensiones en las Islas antes del ‘fin’ de las prejubilaciones

El gasto en pensiones tocó techo en Canarias en 2020 a las puertas de una nueva reforma del sistema. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está ultimando la propuesta que España trasladará a Bruselas en los próximos días. Aunque el Gobierno aún no ha desvelado los detalles de su plan, sí está claro que va a dificultarse la prejubilación voluntaria. La idea es garantizar la sostenibilidad del sistema público, lo que implica recortar gastos. Esto mantiene a la expectativa no solo a la oposición, sino también a Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo estatal, que no quiere ni oír hablar de ampliar el período de cálculo de la jubilación de 25 a 35 años. La medida supondría un recorte de las nuevas pagas de un 5,5%, lo que ha desatado la guerra entre los socios de gobierno y, en concreto, entre Escrivá y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. De cualquier forma, lo seguro es que la reforma influirá en mayor o menor medida en el bolsillo de los pensionistas. Sobre todo en el caso de los canarios, que despidieron 2020 cobrando 86 euros menos que la media nacional.