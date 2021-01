Los sindicatos piden no dejar sin oxígeno el marco del diálogo social

Con este encuentro se da continuidad a las reuniones del 16 de noviembre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la del 27 de noviembre que lideró la propia titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Esta vez, además de la ministra y los representantes sindicales y patronales, participaron los cinco ministros económicos del Gobierno, que presentaron ante los agentes sociales las líneas generales de las reformas y planes de inversiones en los quetrabaja el Ejecutivo para recibir el dinero europeo.

Según explicó Calviño, el plan que se enviará a Bruselas está formado por 30 grandes componentes en los que se recogen 170 reformas para modernizar la estructura productiva 0del país. Durante diciembre fueron enviados ya 28 de esos 30 componentes. La Comisión Europea espera cierto grado de detalle, concreción y análisis, avanzó Calviño, y eso es lo que se estaría haciendo en el ámbito laboral y de las pensiones: !Identificar los principales elementos de reforma para mejorar la estructura de los contratos, la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, reducir la dualidad del mercado laboral, modernizar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo (17 reformas conforman este paquete) y lo mismo en el ámbito de las pensiones”.

Los sindicatos han pedido al Gobierno “conocer el contenido concreto de los documentos” para evitar que España llegue a compromisos con Bruselas “que dejen sin margen al diálogo social”.

“No vamos a hacer actos de fe”, advirtió Sordo, a pesar de que, según reconoció, el Gobierno les ha asegurado que “habrá márgenes y el diálogo social jugará una parte importante”. “Va a haber margen para el diálogo social, pero nosotros no conocemos las fichas ni el contenido de las 170 reformas. Solo podremos opinar cuando las hayamos leído. En todo caso, le hemos dicho al Gobierno que si no hay margen no cuenten con nosotrosW, remachó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Por su parte, tanto el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidieron “prudencia” al Ejecutivo porque “cualquier reforma hoy puede llevar al traste ese esfuerzo máximo que está haciendo el mundo empresarial y los trabajadores” y «realismo” para que se tenga en cuenta en las propuestas “la situación en la que estamos”.