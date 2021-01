Canarias rescatará a la hostelería con ayudas directas a pymes y autónomos

El también consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos explicó que el nuevo paquete de medidas entrará en vigor durante el primer trimestre del año, después de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias.

El sector de la hostelería ha sido uno de los más perjudicados por los efectos de la pandemia originada por el nuevo coronavirus. Tras la desescalada y el avance del virus a partir del verano, las empresas han sufrido numerosas restricciones, con limitaciones de aforo y cambios de normativa, a través de las que se buscaban contener la expansión de la enfermedad, pero que dejaban en serias dificultades a los propietarios de los negocios. Por eso, el sector lleva varias semanas reclamando ayudas para evitar cierres definitivos.

Con el objetivo de impedir que se disparen los ceses de actividad en los próximos meses, diferentes departamentos del Gobierno de Canarias están trabajando en la nueva línea de ayudas. Rodríguez comentó que Hacienda, en concreto, está buscando la fórmula para generar la financiación necesaria, que “en última instancia, se cargará a la deuda de la comunidad autónoma, puesto que los Presupuestos en vigor están diseñados para sufragar los servicios públicos esenciales, las inversiones y los gastos ordinarios”.

“Son fundamentales para mantener a las empresas vivas hasta que llegue el verano” Carlos Quintero - Vicepresidente de AERO

Lo cierto es que Canarias ya cuenta con 7,6 millones de euros en su presupuesto de 2021 para poner en práctica su plan de rescate a pymes y autónomos en especiales dificultades por la crisis. Aunque el Gobierno de Canarias ya ha deslizado que esta cantidad podría incrementarse si fuera necesario.

De esta manera, el Archipiélago tiene garantizado el dinero necesario para financiar este rescate, ya que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dejó claro a finales del año pasado que debían ser las comunidades autónomas las encargadas de otorgar esas ayudas directas a la hostelería. Rodríguez se mostró preocupado por el estado de las empresas turísticas y también la situación de los bares y restaurantes y echó en falta un mayor compromiso del Estado en ayudas directas “más allá de la aplicación de los ERTE y las ayudas a la liquidez, que han sido unas buenas medidas”.

El vicepresidente precisó que el Gobierno regional, en la medida de sus posibilidades, activará las ayudas directas para “echar una mano en los costes fijos de las empresas” y las de carácter fiscal para permitir el aplazamiento de los pagos de deudas tributarias y de los tributos ordinarios.

Rodríguez recordó que el Ejecutivo autónomo dará continuidad a las medidas que ha venido tomando desde el inicio de la pandemia y que han incluido el refuerzo de los servicios públicos esenciales, por un lado, y ayudas e inyección de liquidez a la economía con medidas de alivio fiscal, por otro.

Ayudas directas como las que el Gobierno de Canarias ya puso en marcha a finales del año pasado para el sector del ocio nocturno, obligado a cerrar para evitar la propagación del virus. El Gobierno de Ángel Víctor Torres otorgó ayudas directas por un total de 871.950 euros de las que pudieron beneficiarse entorno a medio centenar de empresas del Archipiélago.

“Las restricciones se han centrado en la hostelería aunque es el sector más cumplidor” Antonio Márquez - Vicepresidente de AebCRyO

El Consejo de Gobierno aprobará el paquete de ayudas para la hostelería y otros subsectores como el comercio o los gimnasios a final de mes. Así lo garantizó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que aseguró que con estas medidas se tratará de ayudar a los negocios que se dedican a las actividades que se han visto más perjudicadas por las restricciones impuestas por el avance de la pandemia.

Torres comentó que el Ejecutivo mantiene el compromiso que adquirió a finales del pasado mes de diciembre y que cada consejería está ultimando sus propuestas.

El sector reclama que los fondos lleguen cuanto antes a los dueños de los negocios

Además, apuntó que se evalúa el alcance los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la posibilidad de utilizar los fondos comunitarios para ofrecer ayudas directas o qué margen hay para tomar medidas fiscales.

Demanda del sector

Los empresarios del sector de la hostelería llevan semanas reclamando un rescate para las pequeñas y medianas empresas asfixiadas por las restricciones impuestas por la Covid. Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO), asegura que estas ayudas directas son “fundamentales” para que los negocios puedan aguantar al menos hasta el verano, cuando prevé que la situación epidémica mejore. “Se trata de mantener a las empresas vivas y eso solo se consigue con ayudas directas y rebajas fiscales”, concluye.

“Se han dado cuenta de que las ayudas directas son lo único que sirve para salvar los negocios” Tino Forte - Asociación de Ocio Nocturno

El vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas (AebCRyO), integrada en la FEHT, Antonio Márquez, recuerda que además de las ayudas directas también es necesario “tener en cuenta a los empresarios que no tienen derecho a ERTE, ni a paro ni a nada”. Además, insiste es que se debe instar a los ayuntamientos a “reducir o exoneras todas las tasas posibles” y crear una mesa de trabajo “para que los empresarios no seamos los últimos en enterarnos de las medidas, a golpe de decreto, porque miles de familias dependen de esto”.

Tino Forte, portavoz de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, asegura que esta nueva convocatoria beberá de la que se realizó en diciembre para este último sector. “Tuvo muy buena aceptación y se han dado cuenta de que esto es lo que funciona, no medidas como retrasar los tributos o el pago del autónomos, o se dan ayudas directas o nada”, sostiene. Por eso, espera que esta nueva convocatoria corrija algunos errores de la anterior. “Se dio muy poco margen a las empresas para poder presentarse y se pidieron algunos requisitos, como el de estar al corriente de pago con la administración, que tras meses de cierres y pérdidas son muy difíciles de cumplir”, explica.

Pablo Rodríguez: “Le pido al Gobierno que active ayudas”

El secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez pidió ayer al Gobierno que “escuche a la calle y ponga en marcha ayudas urgentes para salvar las empresas, los trabajadores y las familias”. El líder de CC en la Isla se mostró “indignado” con las declaraciones hechas ayer por el Ejecutivo en las que reconoce no tener todavía ni los fondos ni un plan para ayudar a las pymes y a los autónomos. “Les hemos tendido la mano y ofrecido una batería de medidas para implementar de manera inmediata. Miles de grancanarios tendrán que pagar esta semana sus trimestrales sin capacidad de ingreso ni ayudas”, aseguró Rodríguez, quien tiene esperanza en que “la economía de Gran Canaria aún se pueda salvar si el Gobierno no dilatar más las ayudas”. El secretario general de CC en Gran Canaria lanzó ayer un grito de auxilio para el pequeño comercio, la restauración y los centros deportivos de Gran Canaria ante la entrada en vigor del cierre de la isla después de que el Gobierno de Canarias la elevase hasta el nivel 3. “La falta de planificación y de ayudas para los que, junto con los enfermos, están siendo los grandes damnificados de esta pandemia; empresarios y trabajadores no es justificable de ninguna manera”, apuntó.