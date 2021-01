El presidente de Ashotel y también titular de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, reclamó ayer al Gobierno de Canarias una rebaja del IGIC turístico para que el subsector gane competitividad, especialmente de cara al verano, cuando muchos destinos van a reabrir “de forma agresiva”. Poco después, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, dejó claro que no va a haber ninguna reducción fiscal.

Marichal señaló durante una entrevista en Canarias Radio la necesidad de “aguantar hasta el verano” porque la aparición de la vacuna abre mejores perspectivas y en esa línea demandó un “plan de rescate” para el turismo con el fin de mantener el empleo. En eso sí se mostró de acuerdo Torres. Tal y como se ha venido anunciando esta semana desde varios departamentos de su Ejecutivo, la Administración regional pondrá en marcha las ayudas directas que ha negado Madrid.

Eso sí, nada de tocar los impuestos. Lo explicó el martes el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez: “Los presupuestos están aprobados con unos ingresos, que son para atender competencias que son nuestras, como la sanidad o la educación. El turismo no lo es, pero como el Gobierno central no ha hecho lo que esperábamos, pondremos nosotros en marcha un plan de ayudas directas”. Para hacerlo a la mayor brevedad, se recurrirá al endeudamiento y en paralelo se mantendrá la presión sobre Pedro Sánchez y Bruselas para recuperar la suma, que no bajará de los 200 millones de euros.

Marichal detallo que su petición de rebaja del IGIC se basa en que si la situación mejora en verano, Canarias será menos competitiva –más cara– que la Península por la lejanía.