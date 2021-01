La industria canaria alerta de la marcha de fábricas por el tributo a los residuos

Los planes del Gobierno estatal consisten en realidad en dos nuevos tributos: el de residuos en vertederos e incineración y el gravamen sobre los envases y embalajes de plástico. Ambos se incluyen en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, que derogará la anterior normativa, de 2011, y con la que España incorpora a su ordenamiento jurídico las dos últimas directivas comunitarias sobre gestión de residuos y reducción de plásticos. En la industria española, en general, y canaria, en particular, no se cuestiona la necesidad de la nueva ley —que se aprobará en los próximos meses—, y mucho menos los objetivos de mejorar la gestión de residuos y minimizar el uso del plástico. Lo que se cuestiona es la oportunidad de la medida, con la producción de las empresas canarias en mínimos por la casi desaparición de los turistas —pueden mantenerse los pedidos destinados para el consumidor local, pero ya no hay suministro a los hoteles, por ejemplo—, y el enfoque que le está dando el Gobierno. En definitiva se cuestionan el momento y la fórmula escogida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera.

El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Raúl García Pascual, explica que el Ejecutivo central ha optado por una fiscalidad punitiva en lugar de por una fiscalidad positiva. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en vez de incentivar que las empresas investiguen y busquen soluciones para sustituir en sus productos los materiales contaminantes —básicamente los plásticos de un solo uso—, se ha apostado por gravarlos sin más. Y aunque de entrada podría pensarse que ya va siendo hora de que las industrias destierren el plástico de sus fábricas, lo cierto es que de momento no hay materiales alternativos para todos los productos. Mucho menos a precios lo suficientemente competitivos como para que la pequeña y mediana industria isleña pueda permitirse su reconversión de la noche a la mañana. “Hoy por hoy no existen soluciones definitivas para todo lo que se quiere gravar”, subraya al respecto el presidente de Asinca. Así pues, García Pascual expone que la nueva fiscalidad no solo encarecerá los productos para los que se empleen los materiales vetados, sino que habrá industrias que no podrán acometer las inversiones necesarias para reconvertirse. “Tendrán que deslocalizarse de Canarias, y se verá así afectada parte de esos 40.000 empleos que genera el sector en las Islas”, resumió el empresario.

En este sentido, los industriales isleños ven “afán recaudatorio” en los planes del Ejecutivo de Sánchez, sobre todo porque en el anteproyecto de ley, aseguran, ni siquiera se prevé que la recaudación vaya a destinarse para ayudar a las empresas en su obligada reconversión. “Se va a penalizar el uso de unos elementos que, siendo necesarios, no son fácilmente sustituibles; y no siendo fácilmente sustituibles, no puede penalizarse su uso”, resumió García.