La pandemia destruye cada día 374 puestos de trabajo en el Archipiélago

El balance del Año I de la pandemia en Canarias es demoledor. Cada día desde el estallido de la crisis se destruyen en las Islas 374 empleos y 232 personas se suman a la cola del paro. El mercado laboral del Archipiélago no había sufrido un deterioro tan vertiginoso en toda la historia de la Comunidad Autónoma. Tampoco, por tanto, tras el crac financiero de finales de 2007. No hay antecedentes de situaciones similares. Canarias despidió 2020 con 279.000 parados, con 113.000 puestos de trabajo desaparecidos y con casi 100.000 hogares en los que no entra ni un solo sueldo, es decir, donde se vive gracias a las ayudas sociales.