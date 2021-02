Los potenciales turistas no comparten el optimismo de la ministra Reyes Maroto de cara a la Semana Santa. Más bien al contrario. El hundimiento de las reservas en los hoteles de Canarias se acentuó en los últimos días y apenas un 2% del total es para la semana del 28 de marzo al 4 de abril. Es decir, hay pocas reservas, poquísimas, y de las que hay, tan solo una mínima parte es para ese próximo período festivo marcado en rojo en el calendario. El mercado se ha encargado así de tumbar la previsión de la titular de Industria, Comercio y Turismo –“Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se cumplen las medidas de seguridad”, apuntó el sábado la ministra– a las primeras de cambio.

En la última semana –del 25 al 31 de enero–, las reservas en los establecimientos de las Islas cayeron la friolera de un 84,5% en relación con el mismo período del año pasado. En otras palabras: por cada cien reservas que se hacían a comienzos de 2020, hoy solo se hacen unas 15.

Con todo, acaso lo peor no sea tanto este desplome –que está en consonancia con el parón global de la industria turística– como el hecho de que se agrave la tendencia negativa. No en vano, las solicitudes de estancias en los hoteles del Archipiélago también se redujeron un 1% entre los días 25 y 31 en comparación con la semana inmediatamente anterior. Así pues, el panorama para el sector hostelero canario no solo no mejora, sino que incluso empeora, tal como evidencian los últimos datos de TravelgateX, el marketplace travel –plataforma que pone en contacto a los compradores con los vendedores del negocio turístico– de la tecnológica XML Travelgate.

La base de datos de la firma española también descubre que casi no hay reservas para dentro de entre 61 y 90 días, donde entra la Semana Santa. Solamente dos de cada cien solicitudes de estancias –que, cabe insistir, están en mínimos históricos– son para ese espacio de tiempo. En definitiva, y a pesar de los mensajes de Maroto y de Gobiernos autonómicos de distintos colores políticos –el Gabinete del televisivo Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, también ha dicho que quiere abrir Cantabria para Semana Santa–, los clientes no confían en poder viajar tan pronto. De hecho, la mayoría de las pocas reservas que se están haciendo, en concreto un 34%, es para más allá de 90 días, esto es, a partir de mayo.

Canarias, eso sí, se mantiene como el segundo destino nacional más reservado con un 18,8% del total. Solo Andalucía, con un 21%, consigue superar a las Islas, a las que sigue Cataluña –14%–.